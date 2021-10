Chuỗi lây trường mầm non ở Bắc Ninh thêm ca nhiễm

Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Bắc Ninh ngày 14/10 ghi nhận thêm một học sinh trường mầm non Sao Mai mắc Covid-19, đã được cách ly từ trước.

Bé sinh năm 2016, học cùng lớp với ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại trường mầm non Sao Mai, ở chung cư Cát tường ECO, Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Ngày 11/10, bé được lấy mẫu xét nghiệm lần một kết quả âm tính, cách ly tại nhà. Ngày 13/10, bé ho, sốt, được đưa vào cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh, mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả khẳng định dương tính. Do được cách ly từ trước, ca này không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, đến nay tổng số ca liên quan đến chùm lây nhiễm mầm non là 7 người. Hôm qua, Bắc Ninh ghi nhận một ca là em bé sinh năm 2013, là học sinh trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, địa chỉ ở chung cư Thống Nhất, Khả Lễ, Võ Cường. Liên quan ca này, tỉnh thông báo khẩn tìm những người từng đến/ở đây từ ngày 7/10 đến 11/10, cần liên hệ y tế để hỗ trợ.

Từ ngày 4/10 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 22 ca, trong đó TP Bắc Ninh 14 ca, Tiên Du 2 ca, Từ Sơn 3 ca. Toàn tỉnh có 5 ổ dịch đang hoạt động, 276 F1, 1.089 F2. 22 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong đó có 9 trẻ em. Tổng số ca tử vong toàn tỉnh là 16.

Đánh giá về nguy cơ dịch, phường Võ Cường đang được xếp mức nguy cơ rất cao, do xuất hiện 2 ổ dịch tái nhiễm với 12 ca mới, các ca phát hiện đầu tiên chưa rõ nguồn lây. Những ca nhiễm này đang sống tại các chung cư đông dân, liên quan tới trường học, đã có F1 trở thành F0.

Phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, xếp ở mức nguy cơ cao, do ghi nhận 2 ca mắc mới chưa rõ nguồn lây. Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, ở mức nguy cơ, do phát hiện 2 ca mắc mới chưa rõ nguồn lây. Phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, mức nguy cơ do ghi nhận 2 ca mắc mới, chưa rõ nguồn lây.

Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, xếp ở mức nguy cơ do có một F1 chuyển F0 (lấy mẫu xét nghiệm lần 2), địa bàn có mốc dịch tễ là cửa hàng massage (tuy nhiên tương đối biệt lập với khu dân cư), đối tượng phức tạp (tản mát nhiều địa bàn trong thị xã), xuất hiện 3 ca mắc mới liên quan địa điểm này.

Thùy An