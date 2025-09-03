Chuỗi hội thảo nghề nghiệp Prudential thu hút hàng trăm ứng viên

Chuỗi hội thảo nghề nghiệp của Prudential kết hợp kiến thức và trải nghiệm thực tiễn, giúp ứng viên chủ động định hướng sự nghiệp trước biến động nhanh của thị trường lao động.

Chuỗi chương trình diễn ra trong tháng 7-8 tại 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP HCM, Huế, Gia Lai, Thanh Hóa, Tây Ninh (Long An cũ), Hải Phòng và Thái Nguyên. Chương trình mang thông điệp "Có nghề phòng thân - Có đà tiến thân" góp phần truyền cảm hứng, mở ra góc nhìn mới về sự ổn định trong sự nghiệp.

Thông qua sự kiện, Prudential mong muốn mỗi cá nhân có thể chủ động kiến tạo tương lai thông qua kỹ năng, thu nhập đa dạng và linh hoạt. Chương trình tạo được sức lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và nhiều thảo luận tích cực từ cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh An trao tặng sách cho người tham dự trong buổi hội thảo tại Tây Ninh. Ảnh: Prudential Việt Nam

Đại diện Prudential cho biết, thông điệp chương trình thể hiện góc nhìn mới về sự ổn định trong sự nghiệp. Thay vì theo đuổi mô hình làm việc cố định và tư duy ổn định truyền thống, nhiều người ngày nay chủ động trang bị kỹ năng, mở rộng nguồn thu nhập và tìm kiếm công việc linh hoạt hơn. Xu hướng này ngày càng rõ nét trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh.

Chuỗi hội thảo diễn ra tại nhiều tỉnh, thành với sự tham gia của các diễn giả như: ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; ông Nguyễn Thanh An, giảng viên cao cấp ngành bảo hiểm nhân thọ; PGS.TS Phan Thanh Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế; ông Lê Việt Phong, chuyên gia tài chính, bảo hiểm. Thông qua các phiên chia sẻ chuyên sâu và hoạt động tư vấn trực tiếp cùng đội ngũ quản lý của Prudential, người tham dự có cái nhìn cụ thể hơn về nghề tư vấn bảo hiểm.

Chương trình cũng ghi nhận sự quan tâm từ ứng viên tiềm năng đối với khái niệm "ổn định kiểu mới". Khái niệm trên là cách tiếp cận nghề nghiệp dựa trên khả năng kiểm soát thu nhập, phát triển kỹ năng cá nhân và thích ứng với thay đổi.

Theo báo cáo Vietnam Employment Outlook 2024 của ManpowerGroup Việt Nam, gần một nửa người lao động đang cân nhắc chuyển ngành trong thời gian tới. Xu hướng này phản ánh rõ làn sóng dịch chuyển tư duy nghề nghiệp. Các lĩnh vực như freelancer, đào tạo cá nhân, kinh doanh độc lập hay tư vấn bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ thị trường lao động.

Ngày hội "Có nghề phòng thân - Có đà tiến thân" tại Huế (17/8). Ảnh: Prudential Việt Nam

Lê Minh Mẫn, người lao động tự do đang tìm kiếm công việc phù hợp, cho biết hội thảo mang đến góc nhìn mới về nghề tư vấn bảo hiểm, cách tạo thu nhập và tiềm năng phát triển lâu dài. "Việc được trò chuyện cùng các diễn giả và tư vấn trực tiếp với đội ngũ quản lý Prudential giúp tôi nhận ra nghề tư vấn tài chính trong bảo hiểm nhân thọ mang ại sự linh hoạt chủ động hơn trong công việc và cuộc sống", Mẫn chia sẻ.

Theo báo cáo Thị trường Lao động 2025 của Navigos Group, hơn 50% ứng viên tại Việt Nam cho biết họ ưu tiên lựa chọn công việc linh hoạt để cân bằng cuộc sống. Số liệu trên cho thấy xu hướng nghề nghiệp đang thay đổi rõ rệt, đặc biệt trong nhóm lao động trẻ.

Đại diện Prudential nói, đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ tư vấn viên có năng lực thích ứng, đáp ứng chuẩn mực chuyên môn và biết lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu khách hàng. Các yêu cầu trên là yếu tố quan trọng giúp gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, doanh nghiệp còn duy trì cam kết đồng hành đội ngũ tư vấn viên trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp. Trong hơn 26 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty tập trung đào tạo thế hệ tư vấn viên trẻ có kỹ năng toàn diện, tư duy cầu tiến và khả năng thích nghi với sự biến động của thị trường, từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực bền vững.

Với định hướng mở rộng, Prudential sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyển dụng và đào tạo trên toàn quốc, tạo điều kiện để nhiều cá nhân dù xuất phát điểm khác nhau vẫn có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài. Khép lại chuỗi hội thảo vừa qua, hành trình đồng hành cùng các ứng viên tiềm năng vẫn được tiếp nối trong tháng 9 và quý IV/2025. Prudential dự kiến triển khai thêm nhiều chương trình hội thảo quy mô lớn cùng hàng trăm sự kiện nhỏ tại các văn phòng tổng đại lý Prudential trên toàn quốc, xoay quanh các chủ đề nghề nghiệp và phát triển cá nhân.

Hoàng Đan