Chuỗi hoạt động tại biển nhân tạo ở Hà Nội dịp Quốc khánh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều người dân Hà Nội lựa chọn nghỉ dưỡng ngay tại Thủ đô, thay vì đi du lịch tại cá địa phương khác.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày nhưng nhiều người dân đã lựa chọn hình thức staycation - du lịch tại chỗ. Tại Hà Nội, cư dân Vinhomes và những người yêu biển đã có thêm lựa chọn về điểm đến ngay nơi mình sinh sống. Đó là tới Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire để được hòa mình vào không khí lễ hội trong chuỗi sự kiện Summer Dream - Mùa hè mơ ước với nhiều hoạt động trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Chuỗi sự kiện biển được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire dịp Quốc khánh. Ảnh: Vinhomes

Nhiều người dân Hà Nội hào hứng với các hoạt động tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Trên Fanpage của 2 đại đô thị, các bài viết về sự kiện ngay khi được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Vân Trang, một cư dân của Vinhomes Ocean Park cũng rủ một nhóm bạn cùng khám phá Summer Dream ngày 1/9. Vân Trang cho biết lý do cô và các bạn không đi du lịch dịp này do không muốn tốn quá nhiều chi phí vào thời gian cao điểm, phải mất công tìm khách sạn, phương tiện, nhà hàng vào thời điểm người người, nhà nhà cùng đổ xô đi chơi.

"Chuyển về đây đã 3 năm, chúng tôi thường xuyên tham gia các sự kiện do Vinhomes tổ chức. Do đó, mọi người đều háo hức trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng ngay ở chân nhà", Vân Trang chia sẻ.

Các sự kiện do Vinhomes tổ chức thu hút đông đảo người tham gia. Ảnh: Vinhomes

Thời gian gần đây, Vinhomes liên tục tổ chức các sự kiện cho cư dân tham gia trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp của khu đông thị. Tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, sau hơn 3 tháng ra mắt, đã có tới 2 sự kiện diễn ra, là đại nhạc hội Summer Wave Park có sự tham dự của 15 nghìn khán giả và lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Park, với số lượng khách cán mốc 20 nghìn người.

Còn Summer Dream ước tính đón khoảng 3.000 khách mỗi ngày tới Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và con số này ở Vinhomes Ocean Park lên tới 5.000 người mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9 - 4/9.

Hoạt động được du khách thích thú nhất là hòa mình vào dòng nước xanh mát của các kỳ quan biển hồ trong khung cảnh "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" thơ mộng. Trong đó, tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Parkdiện tích 18 ha ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cùng hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha tại Vinhomes Ocean Park sẽ đều mở cửa miễn phí để đón khách tham quan.

Người dân được trải nghiệm "tắm biển giữa thủ đô". Ảnh: Vinhomes

Ngoài tắm biển, du khách còn được tham quan bộ ba cây cầu nghệ thuật đẹp mắt là Atlantis, Waverly, Coastal, nằm thư giãn ở các chòi nghỉ tại công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2. Những ai thích cảm giác mạnh và các hoạt động thể thao có thể tham gia vào cuộc đua chèo thuyền Kayak, chạy mô tô nước tốc độ cao tại Hồ nước mặn nhân tạo Laguna quy mô lên tới 9,3 ha và hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam rộng 24,5 ha.

Các khách du lịch nhí cũng có các hoạt động riêng đầy màu sắc. Cụ thể, tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, các em sẽ được thỏa sức chinh phục sân chơi nước sặc sỡ sắc màu, vịnh trượt nước tốc độ, thuyền hải tặc hay nhà phao siêu to khổng lồ tại bãi cát trung tâm. Tại Vinhomes Ocean Park, các hoạt động được tổ chức thiên về những trải nghiệm văn hóa, như tham gia các trò chơi dân gian ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu hay tự tay nặn tò he, làm diều giấy, trang trí đèn lồng...

Các em nhỏ vui đùa tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. Ảnh: Vinhomes

Lễ hội ẩm thực cũng được tổ chức trong khuôn khổ Summer Dream, mang tới những hương vị thơm ngon đặc trưng của ba miền. Cùng với đó là các sự kiện âm nhạc sôi động, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Mỹ Dung, Trung Quân, Dương Edward, Bảo Trâm... được biểu diễn trong khung giờ từ 17h đến 20h. Sự sôi động này thêm một lần cho thấy, "siêu quần thể đô thị biển" của Vinhomes đang là một điểm đến mới phía Đông Hà Nội.

