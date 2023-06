Chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng - giải trí tại miền biển di sản

"Điểm hẹn giữa cung đường di sản" Vinpearl Nam Hội An lôi cuốn du khách nhờ ẩm thực đa dạng, từ món ngon địa phương đến trải nghiệm ẩm thực quốc tế. Nhà hàng An hoá thành làng chài ven biển miền Trung với cao lầu, mì Quảng, cơm gà… Những món nướng Hàn Quốc đặc sắc do đầu bếp người Hàn chế biến kỳ công là đại diện cho nét ẩm thực giao thoa hiện đại.

Vinpearl Nam Hội An còn diễn ra chuỗi hoạt động “đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm”. Công viên giải trí VinWonders Nam Hội An tái hiện sinh động không gian tinh hoa văn hoá Việt Nam, từ những ngôi nhà đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam và Tây nguyên hùng vĩ...