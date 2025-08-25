Chuỗi hoạt động lễ hội dịp 30 năm thành lập Suối Tiên

TP HCMKhu du lịch Suối Tiên áp dụng chương trình giảm giá vé cổng 50% cho du khách ngày Quốc khánh, cùng nhiều hoạt động đặc sắc từ 29/8 đến 2/9.

Khu du lịch Suối Tiên triển khai chương trình ưu đãi giảm giá vé cổng tới 50% cho tất cả du khách trong ngày 2/9, từ 7h đến 16h. Theo đó, giá vé chỉ còn 40.000 đồng cho trẻ em và 80.000 đồng cho người lớn.

Dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Suối Tiên tổ chức nhiều hoạt động sôi động thu hút du khách.

Show nghệ thuật thực cảnh đêm

Show nghệ thuật tri ân diễn ra vào 18h, từ ngày 29/8 đến 2/9. Ảnh: Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Điểm nhấn của sự kiện là show nghệ thuật thực cảnh trên sân khấu nước, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng gần 100 diễn viên chuyên nghiệp. Show diễn tái hiện hành trình Suối Tiên từ miền đất hoang sơ đến thương hiệu du lịch nổi tiếng, khắc họa văn hóa Nam Bộ qua những màn trình diễn công phu kết hợp công nghệ âm thanh - ánh sáng hiện đại.

Mỗi tiết mục thể hiện một lát cắt giàu cảm xúc trong hành trình "Văn hóa hội tụ - Di sản giao hòa - Nâng tầm bản sắc", đưa khán giả vào không gian di sản và hiện đại gặp gỡ, để lại dư âm khó quên. Theo đơn vị, đây không chỉ là bữa tiệc nghệ thuật, còn là lời tri ân sâu sắc của khu du lịch gửi đến hàng triệu du khách đồng hành suốt ba thập kỷ.

Không gian giải trí đêm sôi động

Du khách khám phá Kỳ Lân cung buổi tối. Ảnh: Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Suối Tiên mở cửa hoạt động đêm từ ngày 29/8 đến ngày 2/9, mang đến không gian giải trí rực rỡ. Dọc tuyến đường chính, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn Fire Dance, DJ Set và LED Dance tạo nên bầu không khí lễ hội ánh sáng. Ngoài ra, các trải nghiệm như khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu về đêm, phố ẩm thực đa dạng hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vui chơi trọn vẹn cho mọi thành viên trong gia đình.

Triển lãm "Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống"

Du thuyền thiên nga ở Hồ Lạc Cảnh thu hút du khách cả ngày và đêm. Ảnh: Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Theo đại diện khu du lịch, không gian triển lãm "Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống" được thiết kế như một hành trình giàu cảm xúc, khơi dậy những giá trị Việt và thắp sáng ký ức. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhập vai cùng các nhân vật huyền thoại qua công nghệ hiện đại, bước vào thế giới cổ tích giữa đời thực.

Đa sắc màu tuần lễ hội mừng sinh nhật

Show diễu hành "30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên". Ảnh: Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

Tuần lễ hội mừng sinh nhật Suối Tiên từ 29/8 đến 2/9 phủ khắp công viên bầu không khí sôi động, rực rỡ. Du khách có thể bắt gặp hình ảnh của bản thân tại Suối Tiên những năm trước tại mini triển lãm "Xuyên không về quá khứ". Trải nghiệm văn hóa, cổ tích với show diễu hành "30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên", nơi những nhân vật huyền thoại bước ra đời thực trong sắc màu và âm nhạc.

Bên cạnh đó, Suối Tiên dịp này cũng có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như Sơn Tinh - Thủy Tinh, Múa lửa và Chú hề ảo thuật dí dỏm. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ghi dấu trong lòng du khách.

Thanh Thư