Chuỗi hoạt động giúp 'hiểu đúng, chọn trúng' ngành, trường học của FPTU

Bình ĐịnhTrường Đại học FPT tổ chức chuỗi hoạt động "Hiểu đúng - Quyết định đúng" nhằm giúp phụ huynh, học sinh định hướng nghề nghiệp khi AI đang tái định hình ngành nghề.

Ngày 7/6, hàng trăm phụ huynh, học sinh trải nghiệm môi trường học tập và đời sống sinh viên tại trường Đại học FPT (FPTU) với các hoạt động tham quan ký túc xá, phòng lab công nghệ, phòng AI, lớp học thử, giao lưu âm nhạc với sinh viên.

Học sinh, phụ huynh tham gia sự kiện tại trường Đại học FPT phân hiệu Quy Nhơn. Ảnh: Trường Đại học FPT

Ngày 8/6, trường tổ chức triển lãm các ngành học với sản phẩm do sinh viên thực hiện, cùng phần chia sẻ của giảng viên và sinh viên các ngành, giúp người tham gia có góc nhìn trực quan về ngành, môi trường học tập tại trường Đại học FPT. Tiếp đó, trong hội thảo "Hiểu đúng - Quyết định đúng", đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng cựu sinh viên FPTU cũng phân tích sự biến động xã hội khi AI xuất hiện, từ đó, giúp học sinh chọn hướng đi phù hợp với năng lực và tiềm năng bản thân.

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT cũng cho biết, chuyển đổi số và AI đang thay đổi mạnh mẽ cách vận hành của doanh nghiệp và yêu cầu cao hơn về kỹ năng người lao động. Nhiều ngành nghề truyền thống mất sức hút, trong khi xuất hiện những ngành mới cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó hiệu trưởng trường ĐH FPT chia sẻ về bối cảnh kinh tế số và những năng lực sinh viên thời đại mới cần có. Ảnh: Trường Đại học FPT

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phùng Viết Hà - Giám đốc FPT Software Đà Nẵng, chuyên gia giải pháp AI, cựu sinh viên FPTU nhận định, AI không phải là mối đe dọa mà là đòn bẩy năng suất. Doanh nghiệp không còn thời gian đào tạo lại, sinh viên cần sẵn sàng làm việc ngay.

"Sinh viên hiện nay ra trường phải đạt trình độ 2-3, không thể chỉ là mức 1 như trước", ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhiều biến động đó, theo các diễn giả, học sinh ngày nay không nên chọn ngành chỉ dựa vào sở thích hay điểm số, mà cần có năng lực liên ngành, khả năng thích nghi, sáng tạo. Việc chọn ngành, chọn trường là quyết định chiến lược của cả gia đình.

Ông Trần Ngọc Tuấn cho rằng, chọn đúng là chọn ngành có định hướng bền vững, ứng dụng đa lĩnh vực, gắn với năng lực cá nhân, xu hướng nghề nghiệp và sở thích thực sự. Các ngành như trí tuệ nhân tạo, kinh doanh số, an toàn thông tin, truyền thông số, thiết kế mỹ thuật số có biên độ ứng dụng rộng, liên ngành và toàn cầu.

Học sinh đặt câu hỏi với chuyên gia tại sự kiện. Ảnh: Trường Đại học FPT

Tại trường Đại học FPT, sinh viên học lý thuyết song hành với thực tiễn, bắt buộc thực tập tối thiểu một năm (On the Job Training) tại FPT hoặc các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông, tài chính trong và ngoài nước.

Từ năm học 2025-2026, FPTU sẽ áp dụng mô hình AI First, tích hợp AI như một phần nền tảng trong mọi ngành học. Sinh viên bắt đầu bằng việc rèn luyện tiếng Anh và ứng dụng AI vào học tập. Giai đoạn tiếp theo là học chuyên ngành theo năm nhóm lớn: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật và nhóm ngành Ngôn ngữ (gồm tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung). Sau đó, các bạn thực tập thực tế tại doanh nghiệp (On the Job Training) trước khi bước vào giai đoạn cuối gồm: dự án liên ngành, nghiên cứu ứng dụng, khởi nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

Song song, FPTU phát triển năm nhóm năng lực cốt lõi, gồm: làm chủ công nghệ và dữ liệu; hiểu rõ biến động xã hội; kiến thức chuyên sâu; tư duy độc lập; kỹ năng mềm và hợp tác. Phương pháp học tập cũng đổi mới với các phương pháp tự học từ nguồn mở, liên ngành, học cùng AI, qua dự án thực tế và trải nghiệm doanh nghiệp.

Phương pháp học tập cũng được đổi mới theo hướng "học để dẫn đầu": tự học chủ động từ nhiều nguồn mở; học liên ngành để giải quyết vấn đề đa chiều; học cùng AI - coi AI như mentor hỗ trợ 24/7; học qua dự án thực tế - tạo sản phẩm thật; học từ trải nghiệm - thực tập - làm việc sớm.

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ông Phùng Viết Hà kể lại hành trình học tại FPTU bắt đầu từ học bổng và quyết định học công nghệ thông tin khi AI còn rất mới. Vượt rào cản ngôn ngữ nhờ năm học dự bị tiếng Anh, ông khẳng định "khi nắm chắc nền tảng công nghệ, mọi xu thế mới đều có thể thích nghi".

"Ở FPTU, bạn không được cầm tay chỉ việc. Trường chỉ tạo ra môi trường, thầy cô đồng hành, hướng dẫn. Học như thế nào, làm chủ công cụ ra sao là do sự chủ động của bạn", ông chia sẻ thêm.

Anh Phùng Viết Hà - cựu sinh viên FPT, Giám đốc tại FPT Software, chuyên gia giải pháp AI chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Trường Đại học FPT

Chị Trịnh Thị Thùy Linh – cựu sinh viên trường Đại học FPT Hà Nội, hiện là Counter Manager tại Dior Travel Retail (Tập đoàn LVMH Singapore) cũng cho biết, trong hành trình học tập và làm việc, yếu tố quan trọng nhất chị học được từ FPTU là sự chủ động."Tất cả những gì bọn em có được là nhờ sự chủ động và sự hướng dẫn của trường".

Dù học khối ngành kinh tế, chị thấy việc ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu, hành vi tiêu dùng là điều thiết yếu, không chỉ riêng ngành kỹ thuật, đồng thời, đánh giá cao môi trường học tập tại trường Đại học FPT với nhiều hoạt động phát triển kỹ năng mềm, giúp sinh viên tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế.

"Sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang bạn bè quốc tế nếu được định hướng đúng và chủ động học tập", quản lý Dior Travel Retail Singapore nói thêm.

