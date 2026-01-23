Chuỗi hoạt động đón Tết tại khu đô thị Happy Home Cà Mau

Happy Home Cà Mau triển khai loạt hoạt động thông qua nền tảng RISE cho cư dân và người dân khu vực, qua đó mở rộng chức năng từ không gian ở sang điểm sinh hoạt cộng đồng.

Khu đô thị bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh hạ tầng, chủ đầu tư chú trọng các không gian sinh hoạt, tiện ích công cộng và hoạt động gắn kết cộng đồng.

Theo định hướng của đơn vị phát triển - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại CIT, doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện hạ tầng nội khu, cải tạo cảnh quan và nâng cấp các khu sinh hoạt chung. Quảng trường trung tâm, lõi hồ cảnh quan, công viên trẻ em cùng hệ thống đường nội bộ được đầu tư đồng bộ về kỹ thuật, ánh sáng và cây xanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Với cách tiếp cận này, dự án đang dịch chuyển từ mô hình khu dân cư sang không gian đô thị có tính tương tác cao. Các khu vực chức năng được tổ chức nhằm tăng kết nối, hình thành cộng đồng và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định. Đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư triển khai RISE - nền tảng sự kiện giải trí, giáo dục hướng đến cư dân và người dân địa phương.

Hạ tầng dần hoàn thiện tại dự án. Ảnh: CĐT

RISE được định vị như một hệ sinh thái hoạt động văn hóa - xã hội, phát triển theo 4 trụ cột gồm cộng đồng, giải trí, thể thao và giáo dục. Mục tiêu là hình thành thói quen trải nghiệm thường xuyên, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các không gian công cộng trong khu đô thị.

Chuỗi chương trình "Tết khởi sắc 2026" là điểm nhấn trong giai đoạn đầu triển khai. Không gian lõi hồ được tổ chức thành khu sinh hoạt mở, đón nhiều nhóm cư dân và người dân khu vực lân cận tham gia các hoạt động trải nghiệm phù hợp nhiều độ tuổi.

Happy Home Cà Mau sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong chuỗi Tết khởi sắc 2026. Ảnh: CĐT

Trong đó, chương trình "Săn Happy Fish - Mang hạnh phúc về nhà" lần đầu đưa trò chơi AR vào không gian đô thị tại Cà Mau. Hoạt động diễn ra tại khu đô thị và quảng trường Phạm Ngọc Hiển, tạo không khí tương tác hiện đại. Song song, chương trình "Săn lì xì hạnh phúc" với các phần quà thiết thực, góp phần thu hút người tham gia trong những ngày cận Tết.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là đại nhạc hội "Tết khởi sắc 2026", dự kiến tổ chức ngày 24/1, với sự tham gia của ca sĩ Lam Trường, Isaac, Bùi Lan Hương, Mỹ Mỹ và ban nhạc Chillies. Sự kiện hướng đến việc đưa các chương trình nghệ thuật quy mô về gần hơn với khán giả địa phương.

Không gian được đầu tư bài bản, hiện đại nhưng vẫn giữ nét gần gũi của vùng đất Cà Mau. Thông qua RISE, Happy Home Cà Mau từng bước mở rộng vai trò, không chỉ là nơi an cư mà còn là điểm sinh hoạt văn hóa - xã hội, góp phần định hình nhịp sống đô thị tại địa phương.

Song Anh