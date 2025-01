Chuỗi hoạt động đón Tết ở The Grand Ho Tram

Từ 9h mùng 1 Tết, The Grand Ho Tram sẽ nghênh đón tân niên với màn trình diễn múa lân truyền thống. Lân được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Khu nghỉ dưỡng muốn gửi gắm những lời chúc an lành đến mọi người trong tiếng trống rộn ràng và không khí ngập sắc xuân.