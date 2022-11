Chuỗi đô thị Vinhomes trang bị cảm biến an ninh 5 lớp

Các khu đô thị của Vinhomes sẽ có hệ thống kiểm soát an ninh 5 lớp thông minh, phát hiện được bất thường như kính vỡ, cửa mở, hay có người ngã quá 20 giây.

Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố hệ thống kiểm soát an ninh đa lớp thông minh tại các đại đô thị với 5 tầng bảo vệ. Theo đó, bên cạnh hệ thống giám sát an ninh bằng camera AI, kiểm soát vào ra bằng nhận diện khuôn mặt, Vinhomes sẽ triển khai thêm 5 lớp cảm biến an ninh tại các địa điểm công cộng. Đơn vị này cũng cung cấp gói giải pháp an ninh thông minh cho các cư dân có nhu cầu.

Cụ thể, lớp đầu tiên là hàng rào điện tử gồm các cảm biến lắp đặt tại các cổng an ninh, trên tường rào dài, hành lang rộng và có những góc khuất mà camera AI không nhìn thấy và cần kiểm soát người qua lại.

Một trong nhiều bộ camera an ninh được lắp đặt tại khu đô thị Vinhomes. Ảnh: Vinhomes

Lớp thứ hai, cảm biến vỡ kính được lắp tại các cửa hàng, căn hộ, biệt thự, văn phòng có mặt kính tiếp giáp với địa điểm qua lại công cộng và bên trong có nhiều tài sản cần bảo vệ. Lớp thứ ba, cảm biến mở cửa được lắp tại các cửa cần kiểm soát an ninh cao như phòng chứa hồ sơ, lưu trữ, tài chính kế toán, chứa trang thiết bị kỹ thuật và tài sản quan trọng.

Lớp thứ tư, cảm biến chuyển động - thân nhiệt nhằm cảnh báo xâm nhập tại các nơi cần bảo vệ cao như phòng điều hành, đặt thiết bị điều khiển, kỹ thuật hay tại các góc khuất. Lớp thứ năm, cảm biến âm thanh - rung chấn là lớp trong cùng để bảo vệ két sắt, máy ATM hoặc tủ chứa tài liệu...

Nhân viên bảo vệ theo dõi hệ thống an ninh đa lớp tại một khu đô thị Vinhomes. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh việc phát hiện các đối tượng lạ đột nhập trái phép, quấy rối, xâm hại hoặc bắt cóc trong không gian sảnh, thang máy, theo đại diện Vinhomes, hệ thống an ninh đa lớp còn có khả năng phát hiện người ngã nằm trên mặt đất quá 20 giây; đi vượt tốc độ trong khu đô thị, đỗ xe trái phép...

Tất cả các cảm biến trên đều được tích hợp để gửi tín hiệu bất thường ngay về trung tâm điều hành và lực lượng an ninh tại vị trí gần nhất hoặc trên ứng dụng cư dân. Hệ thống an ninh đa lớp thông minh được Vinhomes triển khai tại các đại đô thị hiện có như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội), Vinhomes Grand Park (TP HCM) và các dự án sẽ đi vào vận hành trong tương lai như Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown...

Phối cảnh dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh: Vinhomes

Đây cũng là chuỗi đại đô thị đầu tiên tại Việt Nam triển khai diện rộng và đồng bộ hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp với các lớp cảm biến an ninh mật độ cao.

Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes cho biết, việc đầu tư cho hệ thống an ninh nhằm hướng tới xây dựng các đại đô thị thông minh - đáng sống, bắt kịp xu hướng phát triển trên thế giới.

Quang Minh