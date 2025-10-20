Chuỗi dịch vụ cho người cao tuổi tại đô thị Vinhomes

TP HCMVingroup giới thiệu Vin New Horizon, mô hình đô thị và dịch vụ dành cho người cao tuổi, khởi đầu tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Vin New Horizon, mảnh ghép mới trong hệ sinh thái Vingroup tập trung vào 5 giá trị chính gồm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, kết nối cộng đồng, bảo hiểm - hưu trí và đầu tư lâu dài.

Trụ cột của mô hình này là chăm sóc y tế. Cụ thể, khu y tế lão khoa được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp nghiên cứu và điều trị chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ. Thay vì chỉ chăm sóc thụ động, dịch vụ được thiết kế theo hành trình chủ động, đồng hành lâu dài để duy trì sự độc lập trong sinh hoạt hàng ngày.

Mô hình Vin New Horizon sẽ được triển khai đầu tiên tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP HCM. Ảnh: Vingroup

Không gian sống tại dự án quy hoạch theo hướng nghỉ dưỡng, với khách sạn an dưỡng, trung tâm trị liệu - phục hồi và khu lưu trú giữa mảng xanh. Người cao tuổi có thể tham gia hoạt động thể chất nhẹ, thư giãn và giao lưu xã hội ngay trong nội khu.

Điểm nhấn của mô hình này là khả năng luân chuyển giữa các Vin New Horizon ở nhiều vùng miền, giúp cư dân lựa chọn khí hậu phù hợp theo mùa nhưng vẫn bảo đảm dịch vụ nối tiếp, không gián đoạn.

Ví dụ, vào mùa đông, người gặp vấn đề về hô hấp có thể chuyển đến cơ sở phía Nam để tận hưởng khí hậu ấm áp hơn, mà vẫn nhận được dịch vụ chăm sóc liên tục.

Hệ thống y tế 5 sao với các trung tâm nghiên cứu và điều trị lão khoa chuyên sâu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Ảnh: Vingroup

Cộng đồng là yếu tố quan trọng khác. New Horizon Center sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động như câu lạc bộ sách, nghệ thuật bonsai, nhiếp ảnh, yoga, khiêu vũ, hay các lớp rèn luyện trí nhớ. Đặc biệt, Học viện Minh Triết - mô hình đại học mở dành cho người cao tuổi, được tích hợp trong khu đô thị, kết nối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đời sống cộng đồng.

Mô hình này cũng chú trọng đến sự an tâm tài chính qua các gói bảo hiểm và quỹ hưu trí mà Vingroup sẽ thiết kế theo hướng dài hạn. Cư dân có thể sử dụng dịch vụ ở mức cam kết, đồng thời chủ động kế hoạch chi trả. Với nhóm khách hàng sở hữu biệt thự trong khu, bất động sản đóng vai trò là nơi lưu trú và tài sản để chuyển giao cho thế hệ sau.

Theo dữ liệu cư dân quốc gia, Việt Nam có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số và là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á. Trong bối cảnh đó, Vin New Horizon mang đến lựa chọn chuyên biệt cho nhóm cư dân lớn tuổi tại các đô thị. Mỗi khu dự kiến quy mô 20-50 ha, phát triển theo hướng sinh thái, chú trọng chăm sóc sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Đơn vị phát triển kỳ vọng mô hình này sẽ mở rộng ra nhiều địa phương sau khi vận hành ở Cần Giờ.

Song Anh