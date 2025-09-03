Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày

Highlands Coffee - chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam - có lợi nhuận EBITDA hơn 572 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC), công ty mẹ Highlands Coffee, chuỗi cà phê này có lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt khoảng 1,2 tỷ peso (tương đương gần 572 tỷ đồng) trong nửa đầu năm. Mức này tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung bình mỗi ngày, công ty lãi gần 3,2 tỷ đồng. Chuỗi này đóng góp gần 26% vào EBITDA của mảng cà phê và trà của Jollibee Foods Corporation. Nếu tính trên toàn tập đoàn, Highlands Coffee góp hơn 5,9%.

Lợi nhuận cải thiện khi doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng (same-store sales) tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này chỉ tính trên các quán đã hoạt động ít nhất 15 tháng, không tính các điểm mở mới. Số lượng giao dịch cũng cải thiện 2,3%; còn doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng tăng thêm 2%.

Báo cáo không thuyết minh cụ thể doanh thu, tuy nhiên SuperFoods - đơn vị đứng sau Highlands Coffee và Phở24 - cho biết doanh thu đạt hơn 5,6 tỷ peso (tương đương hơn 2.575 tỷ đồng), tăng hơn 12%. Trong khi Phở24 chỉ có 14 cửa hàng, điều này đồng nghĩa, doanh thu của chuỗi cà phê đóng góp đáng kể cho SuperFoods.

Mô hình "drive-thru" (mua cà phê không cần xuống xe) mới được triển khai tại TP HCM. Ảnh: Highlands

Highlands Coffee hiện là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối tháng 6, công ty này sở hữu 896 quán trong và ngoài nước, gồm mô hình tự vận hành và nhượng quyền. 6 tháng đầu năm, họ mở mới 62 cửa hàng nhưng cũng đóng cửa 16 điểm bán.

Thương hiệu ra đời từ năm 1999, khởi đầu với sản phẩm cà phê đóng gói tại Hà Nội. Năm 2002, Highlands Coffee bắt đầu mở rộng sang mô hình chuỗi cà phê với quán đầu tiên tại TP HCM. Kể từ đó, chuỗi này không ngừng phát triển, trở thành thương hiệu cà phê nổi tiếng, không chỉ hoạt động trong nước mà còn lấn sang thị trường quốc tế.

Năm 2012, Highlands Coffee được mua lại bởi Jollibee Foods Corporation - một tập đoàn nhà hàng tại Philippines. Chia sẻ với VnExpress hồi tháng 4, nhà sáng lập kiêm CEO David Thái khẳng định chuỗi cà phê này vẫn là một doanh nghiệp Việt Nam, Jollibee chỉ đồng hành dưới vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược, không tham gia vào vận hành hàng ngày của hoạt động kinh doanh. Việc quản lý vận hành và quản trị nhân sự Highlands Coffee đều dưới sự lãnh đạo của ông David Thái.

CEO này cho rằng kết quả kinh doanh khả quan của họ đến từ việc thấu hiểu mô hình kinh doanh và tập trung vào khách hàng, định vị rõ ràng dịch vụ mà họ cung cấp, về sản phẩm, giá cả, khẩu vị... Họ nghiên cứu cách xây dựng một quy trình tối ưu và chuẩn bị đủ nguồn lực để triển khai. Sau khi có được mô hình kinh doanh bài bản, công ty cứ thế nhân rộng lên. Chuỗi này tập trung vào hương vị, dành nhiều nguồn lực cho đổi mới sản phẩm trước khi đầu tư cho marketing.

Sắp tới, ông David Thái nói sẽ mang Highlands Coffee lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Tất Đạt