Chuỗi bệnh viện tư lớn nhất miền núi phía Bắc lỗ 4 quý liên tiếp

Tập đoàn Bệnh viện TNH được Mekong Capital rót vốn lỗ hơn 20 tỷ đồng trong quý III, đánh dấu chuỗi lợi nhuận âm kéo dài 4 quý liên tiếp.

Báo cáo tài chính mới đây cho thấy Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH lỗ sau thuế gần 20,6 tỷ đồng. Trong khi ở cùng kỳ, họ vẫn có lãi gần 9,2 tỷ đồng. Đây là quý thứ tư liên tiếp, doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.

Quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 32% lên hơn 145,6 tỷ đồng - mức cao nhất gần 2 năm qua. Công ty ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động của Bệnh viện TNH Việt Yên (Bắc Ninh) mới đi vào hoạt động, thu hút thêm lượng khách hàng mới. Đồng thời, Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH - công ty con của họ - đã vận hành ổn định, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đánh giá mức tăng doanh thu trong quý III vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân các bệnh viện TNH chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lũ kéo dài khiến lượng bệnh nhân đến khám và điều trị chưa đạt kỳ vọng.

Kỳ này, chi phí bán hàng tăng 217% lên hơn 2,2 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 71% lên hơn 19 tỷ đồng. Công ty có thêm một bệnh viện mới đi vào hoạt động nên các chi phí nhân sự, khấu hao tài sản cố định, chi phí truyền thông và tiếp thị phục vụ cho hoạt động của bệnh viện mới cũng tăng theo.

Song song đó, công ty tập trung vào việc chuẩn bị các điều kiện về nhân lực cho dự án Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn cũng làm tăng theo các chi phí về nhân sự và đào tạo. Trong quý III, doanh nghiệp này cũng đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động chuyên môn, bao gồm mua sắm trang, thiết bị y tế và đào tạo nhân sự triển khai các kỹ thuật mới.

"Đây là khoản đầu tư cần thiết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ trong giai đoạn tiếp theo", ban lãnh đạo TNH nhấn mạnh.

Đội ngũ y tế đang chẩn đoán cho bệnh nhân tại Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. Ảnh: TNH

TNH có tiền thân là Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên, trụ sở chính đặt tại tỉnh cùng tên. Đây là một trong những hệ thống bệnh viện tư nổi bật ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thành lập từ năm 2012, đến nay TNH đã mở rộng quy mô lên 3 bệnh viện với tổng cộng 700 giường bệnh, hơn 800 nhân sự, trong đó trên 600 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Ngoài ra, họ đang xây dựng thêm Bệnh viện TNH Lạng Sơn.

Tháng 3, Mekong Capital thông báo Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) đã trở thành cổ đông của TNH. Đây là lần đầu tiên, Mekong Capital rót vốn vào lĩnh vực bệnh viện. Giá trị thương vụ chưa được tiết lộ. Đến 2030, tầm nhìn của Mekong Capital và TNH là xây dựng hệ thống bệnh viện đạt chuẩn quốc tế với quy mô 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trên toàn quốc, 3.000 giường bệnh, phục vụ 1,6 triệu lượt khám mỗi năm.

Ngoài ra, TNH cũng thu hút nhiều vốn ngoại như quỹ đầu tư nước ngoài. Hiện tại các cổ đông ngoại đang nắm khoảng 48,4% vốn tại TNH.

Tất Đạt