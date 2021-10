Chuốc thuốc mê, cướp tài sản hàng loạt bạn tình đồng tính

TP HCMPhạm Nguyễn Phương Đông, 24 tuổi, thường xuyên lên ứng dụng tìm kiếm bạn đồng tính nam rồi hẹn gặp, mời nước có thuốc mê, cướp nhiều tài sản.

Ngày 16/10, Đông bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, nhiều người trình báo quen Đông qua ứng dụng Blued (dành cho cộng đồng đồng tính nam), được anh ta hẹn đi ăn uống tại các khu vực sang trọng như Vinhome, Saigon Pearl... rồi bỏ thuốc mê, lấy tài sản.

Khi cảnh sát vào cuộc, Đông bất ngờ chuyển địa bàn hoạt động. Trinh sát đeo bám khi phát hiện anh ta ở căn hộ ở chung cư Phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) và có dấu hiệu tiếp tục gây án. Công an quận Bình Thạnh sau đó phối hợp công an địa phương, ập vào chung cư bắt quả tang Đông chuốc thuốc mê vào ly bia khiến bạn tình đồng giới ngủ mê mệt.

Tại cơ quan điều tra, Đông thừa nhận vừa quen anh này, gạ gẫm về "tâm sự" rồi cho uống bia có thuốc ngủ, lấy tài sản. Với chiêu tương tự, anh ta đã gây 4 vụ cướp tài sản khác tại quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và TP Vũng Tàu. Tài sản lấy được là 2 iP 11 Promax, 2 iP 12 Promax, nhẫn vàng, đồng hồ Apple Watch và hơn 155 triệu đồng.

Thuốc Đông dùng gây mê bạn tình. Ảnh: Nhật Vy

Ngoài hành vi trên, cảnh sát xác định Đông còn làm quen với 4 người đồng tính khác. Khi gặp mặt, hắn mượn điện thoại, máy tính... rồi nhờ họ đi mua nước để bỏ trốn. Tài sản anh ta lấy được là 4 iPhone, Macbook và 9 triệu đồng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, tìm thêm các nạn nhân của tên này.

Quốc Thắng