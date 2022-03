Chuốc thuốc mê, cướp tài sản bạn mới quen

Long AnNguyễn Ngọc Huân, 46 tuổi, hẹn thanh niên mới quen qua mạng xã hội đi uống cà phê, chuốc thuốc mê rồi cướp tài sản.

Ngày 7/3, Huân bị Công an TP Tân An tạm giữ hình sự về hành vi Cướp tài sản, sau gần hai tháng gây án.

Nguyễn Ngọc Huân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, Huân quen nam thanh niên quê Sóc Trăng qua mạng xã hội. Ngày 26/1, Huân hẹn anh này đi cà phê gần Bến xe Long An để kết thân. Lợi dụng lúc thanh niên không để ý, ông ta bỏ hai viên thuốc an thần vào ly nước cam của người này. Khi nạn nhân ngấm thuốc ngủ say, Huân lấy điện thoại, giỏ xách có 25 triệu đồng, xe máy cùng giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, mới đây cảnh sát bắt giữ Huân tại TP Tân An, thu giữ 18 viên nén nghi vấn là thuốc ngủ, cùng điện thoại, xe máy và nhiều tang vật. Ông ta khai trước đó thực hiện trót lọt vụ cướp khác tại huyện Bến Lức do "cần tiền trả nợ".

Nam An