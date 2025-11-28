Chuốc thuốc hơn 240 phụ nữ đến phỏng vấn xin việc

PhápChristian Nègre, cựu trưởng phòng nhân sự tại Bộ Văn hóa Pháp, bị cáo buộc lén pha thuốc lợi tiểu vào đồ uống cho phụ nữ đến phỏng vấn xin việc trong hơn 9 năm.

Những người phụ nữ cho biết ông ta thường đề nghị tiếp tục phỏng vấn ở bên ngoài, đưa đi dạo xa nhà vệ sinh. Sau đó, họ bị chóng mặt, run rẩy, mất kiểm soát. Một số người buộc phải tiểu tiện nơi công cộng, những người khác bị ướt quần áo, khiến họ cảm thấy nhục nhã và tổn thương.

Sylvie Delezenne, 45 tuổi, chia sẻ với The Guardian vào 26/11: "Thời điểm đó, tôi thậm chí không biết có loại hành vi tấn công này tồn tại".

Sylvie, chuyên gia tiếp thị ở thành phố Lille, đang tìm việc làm thì được Christian Nègre liên hệ trên LinkedIn vào năm 2015 và được mời đến Paris để phỏng vấn tại tòa nhà Bộ Văn hóa gần bảo tàng Louvre.

Christian dẫn cô đến phòng họp và mời uống cà phê. Máy pha cà phê nằm ở hành lang đông đúc. Sylvie cáo buộc Christian cầm cốc của cô, quay đi để chào một đồng nghiệp rồi băng qua hành lang trước khi quay lại và đưa đồ uống cho cô.

Sau đó, ông ta dẫn cô ra ngoài tham quan vườn Tuileries, đồng thời trả lời các câu hỏi trong quá trình phỏng vấn kéo dài vài giờ.

"Càng lúc tôi càng cảm thấy buồn tiểu. Tay tôi run rẩy, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và mặt đỏ bừng. Tôi nói cần nghỉ một lát, nhưng ông ta vẫn tiếp tục bước đi", Sylvie kể lại.

Cô không thể chịu đựng được nữa, phải ngồi xổm xuống bên cạnh đường hầm dẫn đến cầu vượt sông Seine. "Ông ta lại gần, cởi áo khoác và nói 'Tôi sẽ che chắn cho cô'. Tôi thấy thật kỳ lạ", Sylvie nói.

Cô kết thúc buổi phỏng vấn trong tâm trạng suy sụp, trách bản thân "làm hỏng mọi chuyện". Cô gặp ác mộng, tránh xa Paris và ngừng tìm việc.

Bốn năm sau, vào 2019, Sylvie nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

Sylvie Delezenne kể lại trải nghiệm ám ảnh năm 2015, mong muốn "điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai nữa". Ảnh: The Guardian

Hành vi bị cáo buộc của Christian Nègre lần đầu được phát hiện vào năm 2018, sau khi một đồng nghiệp tố cáo ông ta cố chụp ảnh chân của một quan chức cấp cao.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một tệp dữ liệu trên máy tính của Christian có tên là "Thí nghiệm P", trong đó ông ta ghi lại thời gian chuốc thuốc và phản ứng của những người phụ nữ. Thông tin chi tiết của Sylvie cũng được nhập vào bảng tính, cùng với ảnh chụp phần cẳng chân của cô.

Christian bị điều tra vì nhiều tội danh, từ chuốc thuốc đến tấn công tình dục. Ông ta bị cáo buộc pha thuốc lợi tiểu loại tác dụng mạnh và bất hợp pháp vào trà và cà phê cho hơn 240 phụ nữ trong hơn 9 năm. Christian đã bị cách chức khỏi Bộ Văn hóa, nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại khu vực tư nhân trong khi chờ xét xử.

Các cáo buộc đang được thẩm phán xem xét. Một số nạn nhân cho biết vụ án đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra xét xử, khiến họ càng thêm đau khổ.

"Sáu năm sau, chúng tôi vẫn đang chờ đợi phiên tòa, thật khó tin. Quá trình tìm kiếm công lý mang đến nhiều tổn thương hơn là chữa lành. Đó không phải là mục đích của công lý", một nạn nhân nói với The Guardian.

Louise Beriot, luật sư của một số phụ nữ, cho biết: "Dưới cái cớ 'ảo tưởng tình dục', ông ta muốn thể hiện quyền lực và sự thống trị đối với cơ thể phụ nữ... thông qua sự sỉ nhục và kiểm soát". Bà Beriot cho biết cuộc điều tra kéo dài bất thường này đã khiến một số phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Thông qua luật sư, Christian từ chối nêu ý kiến trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Vụ án này là vụ việc mới nhất tại Pháp phơi bày nạn lạm dụng bằng thuốc, sau phiên tòa năm ngoái của Gisele Pelicot, 72 tuổi. Bà Gisele bị chồng chuốc thuốc mê, mời hàng chục người đàn ông khác đến nhà cưỡng hiếp trong gần một thập kỷ mà bà không hề hay biết.

Tuệ Anh (theo The Guardian, News.au)