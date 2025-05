Chúng tôi cưới hạnh phúc sau 500 ngày yêu

Viết bài trên VnExpress đã giúp tôi suy nghĩ sâu sắc về người bạn đời, giúp tôi mài giũa và bồi đắp cho niềm tin, khao khát của mình.

Cách đây hơn 5 năm tôi viết bài: "6 điều em đang tìm kiếm ở cuộc đầu tư vào anh bạn thân cả đời", đọc lại thật nhiều cảm xúc, bồi hồi và vui khó tả, đặc biệt là với những tranh luận dưới bình luận. Bây giờ tôi đã tìm được một anh bạn thân như ý, có đầy đủ 6 yếu tố như tôi từng chia sẻ và thực sự đó là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của chúng mình.



Tỉ lệ 1/100 bằng niềm tin và nỗ lực: Trước khi đến với anh, tôi đã gặp hơn 100 người đàn ông khác nhau trong cuộc đời (những lần hẹn gặp ăn uống với mục đích tìm hiểu và phát triển mối quan hệ tình cảm). Có những cuộc hẹn vô cùng thú vị nhưng chúng tôi chỉ có thể là bạn. Có những cuộc hẹn rất mất thời gian (tôi đã chủ động gọi hóa đơn thanh toán sau 20 phút và chào tạm biệt). Có những cuộc hẹn có thể phát triển thành một mối quan hệ, nhưng chỉ được một thời gian. Dễ hiểu rằng 6 điều trên không thể khám phá xong chỉ sau một cuộc hẹn, mà sau cả một quá trình trải nghiệm.



Gặp đúng người, mọi thứ đều dễ dàng: Đến khi tôi gặp được anh, nhận ra mọi thứ vô cùng tự nhiên và dễ dàng. Không ai phải cố gắng theo đuổi ai, không ai phải "chơi trò tâm lý" kiểu "play hard to get", không cần phải đoán xem đối phương có thích mình không. Vì sự tử tế, tôn trọng và tình cảm luôn hiện diện trong mỗi lời sẻ chia. Tôi có cảm giác bình yên và hạnh phúc nhiều hơn là sự rạo rực, phấn khích như với những người trước đây. Thậm chí anh ấy đã tỏ tình bằng một sự phân tích vô cùng đáng yêu, qua hành vi và cảm xúc mà cả hai đứa đều có thể diễn đạt bằng lời.



Hành trình chia sẻ và trải nghiệm khám phá: Để có thể hiểu về đối phương, chúng tôi đã trải qua gần 100 giờ trò chuyện và trao đổi trước lần gặp mặt thứ hai. Những vấn đề chia sẻ xoay quanh gia đình và quá trình trưởng thành, khát vọng và giá trị bản thân, những cột mốc thăng trầm trong cuộc sống (biographical graph), sự phát triển nhận thức bản thân (spiral dynamics)...



Sau đó là những trải nghiệm khám phá sự hòa hợp lẫn nhau: lên kế hoạch du lịch, quan sát cách ứng xử và xử lý sự cố của nhau trong quá trình đi du lịch, quan sát thói quen khi sống trong cùng một không gian (một hai tuần), trò chuyện về những điều riêng tư và thân mật, mà ở mức độ tin tưởng cao hơn hết đó là trao đổi chân thành về vấn đề tài chính cá nhân.



Trân trọng những điểm tương đồng và tôn trọng sự khác biệt: Chúng tôi có nhiều sở thích chung (chạy bộ, bơi lội,...) luôn cởi mở với sở thích của người còn lại. Chúng mình có cùng gu thẩm mỹ và cùng phong cách chi tiêu. Tuy nhiên cũng có những khoản phải điều chỉnh như anh ấy là người ngăn nắp, còn tôi kiểu "bừa bộn có tổ chức". Anh ấy ăn uống sao cũng được, còn tôi tương đối chọn lọc và tiêu chuẩn chất lượng khá khắt khe (tốt cho sức khỏe và ngon). May mắn là cả hai đứa không thuộc típ hay ghen. Chúng tôi đều có khả năng tự vấn và đặt mối quan hệ của mình lên trên cái tôi cá nhân. Chúng tôi ghi nhận, nói lời cám ơn, trân trọng nỗ lực của nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất như lau giày sau khi chạy bộ, gấp quần áo, chuẩn bị bữa sáng...



Đôi lúc có những cuộc tranh luận, đặc biệt là những rào cản về văn hóa và ý thức hệ. Nhưng ngày hôm sau chúng tôi đối diện, trao đổi, cùng nhau vượt qua, hiểu nhau hơn và thương yêu nhau nhiều hơn. Bởi vì hai đứa đều hiểu rằng, gặp được một người đồng hành như thế là một điều may mắn và quý giá trên thế giới này. Hơn 500 ngày yêu nhau, cả hai đã có một đám cưới ấm cúng bên bạn bè và người thân. Viết bài trên VnExpress đã giúp tôi suy nghĩ sâu sắc về người bạn đời. Mặc dù tôi không gặp được người phù hợp ở đây, nhưng chính sự thảo luận, ủng hộ, thách thức thế giới quan về bài viết đã giúp tôi mài giũa và bồi đắp cho niềm tin, khao khát của mình.



Có câu nói: "Cái gì có trong đầu, sẽ có trong tay". Thế nên, những cô gái và chàng trai độc thân, hãy cụ thể hóa những điều mình tìm kiếm, kiên trì hành động, một ngày nào đó sẽ đạt được điều mình khao khát hoặc ít nhất là tiệm cận điều mình khát khao.

