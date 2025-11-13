Chung tiền sửa nhà với gia đình chồng, con dâu có thể đòi lại khi ly hôn?

Vợ chồng tôi cải tạo căn chung cư được bố mẹ giao cho ở hết 1,2 tỷ đồng, sau 2 năm thì ly hôn. Chồng nói đã dùng hết "giá trị hao mòn", từ chối trả tiền tôi góp sửa nhà.

Tôi và chồng cưới được 5 năm, sống trong căn hộ do bố mẹ anh cho trước khi cưới, sổ đỏ chưa sang tên cho chúng tôi.

Căn hộ đã xuống cấp nghiêm trọng nên phải sửa sang lại toàn bộ. Tổng chi phí khoảng 1,2 tỷ đồng, được trả từ tiền tiết kiệm chung của vợ chồng tôi.

Do mâu thuẫn cuộc sống, hai năm sau khi sửa nhà, chúng tôi làm đơn ly hôn, chỉ vướng mắc vấn đề tài sản.

Tôi cho rằng căn nhà này không cải tạo thì chẳng có giá trị gì, vì không thể ở. Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần 400 triệu đồng, tức 2/3 số tiền đã góp chung để sửa nhà.

Anh lại nói rằng nhà này là tài sản riêng của bố mẹ anh, không thuộc khối tài sản chung vợ chồng, chẳng có căn cứ gì chia. Tiền tôi bỏ ra sửa thì hai năm qua tôi cũng đã ở hết "giá trị hao mòn". Tôi thấy anh quá đáng, không đối thoại được nữa nên muốn khởi kiện.

Xin hỏi, tôi có quyền yêu cầu được trả một phần tiền sửa căn hộ không và phải dựa vào căn cứ nào? Tôi cần làm gì lúc này, xin được tư vấn.

Độc giả Hạnh Nguyên

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn