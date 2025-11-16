Chúng ta hãy cùng tìm thấy nhau nhé anh

So với việc tin vào định mệnh, em tin vào sự nỗ lực của mình hơn.

Nỗ lực của em lúc này không chỉ tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, mà còn là tìm thấy anh. Không phải vì em cô đơn, mà vì em muốn hạnh phúc của mình bao gồm có anh đồng hành. Em tin rằng vẫn sẽ có một người phù hợp với em, và em cũng là người phù hợp với anh. Nếu lựa chọn giữa đúng người hay đúng thời điểm, em vẫn chọn đúng người, dù có chờ đợi lâu một xíu, chỉ cần là đúng người nhé anh.

Gần đây, em nghĩ rằng mình đã nỗ lực rất nhiều, từ suy nghĩ đến hành động, khác xa với em của nhiều năm về trước. Lúc trước em tự tin mình thích cuộc sống một mình và nghĩ rằng điều đó là hạnh phúc, thoải mái làm điều mình muốn mà không phụ thuộc vào người khác. Bây giờ em vẫn tự tin như thế, chỉ có điều em muốn thay đổi góc nhìn về việc sẵn sàng đồng hành cùng ai đó, một người vừa vặn phù hợp, cùng em đi xa những năm kế tiếp. Em cũng muốn thử, bằng hành động rõ ràng, nếu những dòng tin nhắn này được gửi đi, liệu anh có xuất hiện?

Em của hiện tại là một phiên bản đã nâng cấp tốt theo thời gian, có thể vẫn sẽ cần hoàn thiện theo hướng tốt hơn nữa, nhưng có lẽ sẽ không thể nào đạt được đến trình độ hoàn hảo tuyệt đối. Em có một chút khó tính, cầu toàn nhưng vẫn tôn trọng và linh hoạt chấp nhận những điều khác biệt trong cuộc sống, bao gồm cả tính cách của anh, chỉ cần không phải đối lập hoàn toàn trong mọi quan điểm và góc nhìn. Em vẫn mong những giá trị cốt lõi của chúng ta có thể cùng nhìn về một hướng.

Em không cao lớn, chỉ nhỏ nhắn, tóc có lúc ngắn lúc dài. Nhỏ nhưng có thể đi xa, sức bền của em cũng tốt; chỉ cần là điều muốn làm và thích làm hay những nơi muốn đến, em sẽ cố gắng để hoàn thành những điều đó. Mọi thứ cần thiết và cơ bản trong cuộc sống, có lẽ em đều biết qua một chút. Riêng những phần thuộc sở trường và chuyên môn của mình sẽ tốt hơn phần còn lại.

Em nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ và độc lập trong cuộc sống, còn sau này cũng mong rằng có cơ hội được yếu đuối khi có anh rồi. Thế giới của em rất nhỏ, vùng an toàn cũng rất hẹp, và thật mong anh cũng là vùng an toàn của em, là người nhà của em, cùng em tận hưởng bình yên và đơn giản, những điều quen thuộc và gần gũi, nhẹ nhàng và sâu lắng, chân thành và thật lòng.

Sau cùng và quan trọng nhất, mong anh là người thật lòng đến bên em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ