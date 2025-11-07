Chúng ta đều thích tự do, khi dừng chân nhất định phải xứng đáng

Em mong một mối quan hệ tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình hai bên, chung thủy, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, cùng xây dựng.

Nếu đông này ta chưa kịp gặp gỡ

Hẹn chờ người ngày nắng rạng xuân xanh

Còn nếu đông này ta kịp gặp gỡ, thì thật tốt biết mấy.



Chúng ta đều là những người bình thường, vì gặp nhau mà trở thành người thương, còn làm sao để gặp thì tùy duyên, tùy nợ, tùy vào bài viết này vậy. Nếu anh vô tình lướt thấy bài này, dành chút thời gian để đọc, thấy em phù hợp với người anh đang tìm kiếm và thấy mình na ná người mà em đang kiếm tìm, chúng ta là những người thường có thể trở thành người thương của nhau rồi đó.

Đôi nét về em để anh dễ hình dung hơn: Em sinh năm 1993, quê ở xứ dừa miền Tây, đang sinh sống và làm việc ở TP HCM, cao 1m68, nặng 50 kg, đang phấn đấu để tròn hơn một chút, ngoại hình bình thường. Nếu anh cao hơn em, em có thể mang giày cao gót. Nếu anh bằng em, em có thể mang giày đế bệt. Em mong tuổi tác hai đứa không quá chênh lệch, địa lý không quá xa, anh đang sống và làm việc ở TP HCM càng tốt, vì em có ý định sẽ gắn bó lâu dài với nơi này.



Em là nhân viên văn phòng, công ty truyền thông nhưng tính cách lại khá hướng nội, ít nói với những người em chưa hiểu rõ, nhưng đã thân quen thì sẽ là một thái cực khác. Em thích một mối quan hệ khi đã gắn bó, chỉ cần nhìn người kia sẽ biết họ đang muốn nghĩ gì, muốn gì.



Nhà em có hai chị em gái, cô em đã lấy chồng và có cậu con trai 6 tuổi, cô chị thì vẫn miệt mài chạy deadline. Các bạn đồng trang lứa của em đã một chồng 2-3 con, có đứa con đã sắp vào cấp 3. Miêu tả sơ bộ để anh hiểu tình trạng deadline này căng như thế nào, rất may mắn là cha mẹ em khá tôn trọng con cái, mặc dù đôi lúc cũng xa gần nhắc khéo, có người mai mối cũng nhiệt tình chuyển lời, nhưng quyết định vẫn ở em. Em thích xem bóng đá, thích những buổi chiều cuối tuần hai đứa đèo nhau lang thang đường phố, hoặc cùng nhau uống một hai chai bia để trải lòng, để sẻ chia.



Em thích sự sòng phẳng, tuy không phải chia đều 50-50 nhưng đứa trả tiền bữa ăn, đứa sẽ mời cà phê, tương tự như việc nhà, đứa nấu ăn thì đứa rửa chén, đứa lau nhà thì đứa dọn dẹp, không phải là anh phụ em, anh làm dùm em. Em mong muốn một mối quan hệ tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình hai bên, chung thủy, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, cùng xây dựng. Em không cần đối phương phải nuôi em, nhưng nhất định phải có năng lực để nuôi em. Em không cần đối phương phải luôn đứng về phía em, nhưng khi phát sinh vấn đề, tiêu biểu nhất là khi có mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng nhất định phải biết đúng sai, phải có bản lĩnh để giải quyết.



Em mong anh độc lập về tài chính, không nặng gánh gia đình (tất nhiên là chăm sóc cha mẹ khi tuổi cao sức yếu là bổn phận, không phải là gánh nặng). Trong một mối quan hệ, dĩ nhiên sẽ có khi phát sinh vấn đề, có cãi vã, em mong khi có vấn đề phát sinh, có mâu thuẫn, có cãi vã, nguyên tắc là phải giữ bình tĩnh, không to tiếng, không dùng lời nói khó nghe tổn thương nhau, cãi bằng miệng, tuyệt đối không cãi bằng tay chân, giải quyết cho dứt điểm rồi bỏ qua, không lôi chuyện cũ ra nói đi nói lại.

Chuyện của hai người, hai người tự chịu, tự giải quyết. Chuyện gì lớn nhỏ cũng đóng cửa bảo nhau, không kể lể cho người thứ ba. Cãi lý, cãi tình, cấm cãi cùn. Hai người đều "có não" và đều đánh vần được hai chữ "tôn trọng", nên nói rõ đầu đuôi, quan điểm; cái gì đúng thì theo, sai phải sửa. Cãi nhau phải phân rõ điều gì đúng, điều gì sai, nên theo cái gì để tốt cho cả hai, không phải cãi để phân bua anh đúng tôi sai. Cãi nhau để hiểu nhau, không phải để so cao thấp.



Em mong anh chưa từng kết hôn, hoặc nếu từng kết hôn thì không có con chung. Tất cả người yêu cũ đã dứt khoát, không còn liên hệ, không dây dưa, không mập mờ. Không có các mối quan hệ như anh em nương tựa, em gái mưa, em gái nuôi.

Bài cũng khá dài, có lẽ có độc giả sẽ bảo đọc bài xong biết lý do vì sao đến tuổi này em vẫn ế, nhưng em không nghĩ, cũng chưa từng nghĩ mình phải hạ thấp tiêu chuẩn. Với em, những điều trên là cơ bản phải có của một người sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Em đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn, em sẽ làm đươc bấy nhiêu, anh yên tâm.



Gửi anh một đoạn trích mà em thích: "Kết hôn là lần duy nhất bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần bạn được tái sinh với một đôi mắt mở, cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước trọn một đời thì hãy tìm người thế ấy. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ, nền tảng kinh tế dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là phẩm chất, giáo dục, trách nhiệm, ý thức, thái độ, cách nói chuyện, khả năng kiểm soát cảm xúc của một người. Ý nghĩa của kết hôn chính là: Giữa vạn ngọn đèn của vạn nhà vẫn có một ngọn đèn vì bạn mà toả sáng, thay vì toả sáng ở xung quanh, vẫn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn. Vậy nên, bạn đời thực sự rất quan trọng, muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải đúng người, nhất định phải là ánh sáng soi tỏ bạn suốt phần đời còn lại. Chúng ta đều thích tự do, nên khi dừng chân thì nhất định phải thật xứng đáng".

Nếu anh vô tình lướt thấy bài này, dành thời gian để đọc đến đây, thấy em phù hợp với người anh đang tìm kiếm và thấy mình na ná người mà em đang kiếm tìm, có thể gửi thư cho em. Biết đâu chúng ta là những người thường có thể trở thành người thương của nhau rồi đó.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ