Chúng ta cùng nhau nuôi mèo và cún anh nhé

Em không có khuyết điểm lớn nào về tính cách, ngoại trừ hơi thẳng thắn, điểm cộng lớn nhất của em là sự thấu cảm.

Em tên là Vy, 33 tuổi, cao 1m66, nặng 50 kg. Số tuổi toán học này có vẻ hơi lớn, nhưng em xin khẳng định số tuổi sinh học và số tuổi tâm hồn chỉ vừa đôi mươi mà thôi. Em là người miền Tây, sinh sống tại TP HCM hơn 10 năm. Em làm tại phòng phát triển dự án của một doanh nghiệp. Sau bao năm lăn lộn, bươn chải thì em cũng tự tạo lập cho bản thân vài căn nhà ở Sài Gòn và second home ở một vùng núi.

Em vẫn có nợ vay khá lớn ở ngân hàng nhưng không có ý định tìm người để trả nợ cùng nên anh đừng sợ nhé. Em thấy em không có khuyết điểm lớn nào về tính cách, ngoại trừ việc hơi thẳng thắn một tí. Em nghĩ điểm cộng lớn nhất của em là sự thấu cảm. Em cho rằng hành động, suy nghĩ của bất cứ ai, dù tốt hay xấu theo định kiến của người đời, đều có lý do riêng. Còn về nữ công gia chánh, em biết làm, đủ dùng để không bị đói.

Điều cuối em nói về mình ở đây, có lẽ hơi đặc biệt, cũng là lý do khiến em "bị ế": em không muốn có con và em mong gia đình của chúng ta sẽ có 4 thành viên là anh, em, một chú mèo và một chú cún. Mong anh có kinh tế vững để chúng ta có thể theo đuổi lối sống DINK (double income, no kiss). Về nguyện vọng phụ: em mong anh từ bằng đến lớn hơn em không quá một giáp, cân nặng nằm trong chuẩn BMI, cao từ bằng em trở lên (chiều cao thì không có giới hạn anh nhé).

Qua những điều trên, nếu anh thấy em là một cô gái hiện đại, vui tính (một cách hơi tưng tửng) và có cá tính riêng thì anh đã đúng rồi đó. À, em quên nói là em cũng hay được khen xinh. Hy vọng anh của em đã nhìn thấy được bài viết này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ