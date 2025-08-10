Chúng ta cùng nấu ăn và kể nhau nghe chuyện trong ngày nhé

Em không cần một người quá giỏi giang hay dày dạn, chỉ mong anh biết lắng nghe, quan tâm vừa đủ và sống tử tế.

Công việc mỗi ngày của em là đồng hành cùng những bạn nhỏ, lắng nghe câu chuyện ngây ngô. Nhìn từng ánh mắt trong veo, lau đi vài giọt nước mắt rồi mỉm cười với cả những rối ren bé xíu trong lòng các con. Có lẽ vì thế, em học được cách nhẹ nhàng hơn với cuộc đời và kiên nhẫn hơn với người đối diện.

Em viết những dòng này vào một buổi tối yên ắng, sau một ngày dài. Nghĩ về tương lai, không còn mơ mộng như trước, nhưng vẫn đủ tin rằng ở đâu đó có một người cũng đang chờ một mối quan hệ bình yên, đủ tin tưởng để cùng đi đường dài.

Chúng ta có thể cùng nhau nấu bữa cơm đơn giản, ngồi uống cốc nước ấm và kể nhau nghe chuyện trong ngày. Nếu được, anh hãy kể cho em nghe cả những lần anh thấy yếu lòng, em sẽ không cười, vì tin ai cũng có những ngày như thế.

Em không vội, cũng không buông xuôi. Em vẫn sống tốt, làm việc với trái tim đầy ắp yêu thương. Nhưng nếu có một người đủ dịu dàng để đồng hành, em sẽ không từ chối đâu.

Nếu anh - người đọc được những dòng này - cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ chân thành, không màu mè, không cần hoàn hảo, hãy cho em biết nhé. Biết đâu, sau nhiều vòng luẩn quẩn, mình lại tìm thấy nhau bằng cách giản dị nhất.

Một người phụ nữ đang học cách yêu thương bản thân và sẵn sàng mở lòng với người phù hợp.

