Chung sống 18 năm không đăng ký kết hôn, có được chia thừa kế?

Tôi lớn tuổi, chưa chồng, 18 năm trước được mai mối để về ở chung với một người đàn ông gần 50 tuổi góa vợ, có hai con.

Chúng tôi khi đó nghĩ đơn giản miễn sống có tình nghĩa với nhau nên chẳng làm giấy tờ kết hôn. Chúng tôi chăm chỉ làm ăn, gây dựng cơ nghiệp trang trại nuôi gia cầm và thả tôm, nuôi hai con của anh khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho hai cháu xong, được vài năm thì anh qua đời.

Giờ tài sản cũng lớn, nhưng tôi không có danh phận gì với anh. Đất đai cơ nghiệp mọi thứ cũng mua sắm dưới tên anh.

May mắn các con hiếu thuận, không bạc đãi tôi, nói dù trên giấy tờ, cha mẹ không kết hôn nhưng đã là mẹ ruột. Các cháu muốn tôi được hưởng di sản bình đẳng như một người vợ chính thức của anh, làm tôi thấy ấm lòng.

Nhưng không biết pháp luật có cho phép thế không? Tôi muốn được giải đáp, trong trường hợp nào, người sống chung như vợ chồng được chia tài sản thừa kế, và chia thế nào? Ví dụ trong trường hợp của tôi, pháp luật sẽ phân định ra sao?

Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Bích Nụ

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn