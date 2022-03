Chứng rụng tóc ám ảnh vợ Will Smith

Jada Pinkett Smith - vợ Will Smith - từng sống trong sợ hãi, tự ti khi tóc rụng từng mảng.

Will Smith trở thành tâm điểm khi tát Chris Rock ở lễ trao giải Oscar vì đùa giỡn về mái đầu trọc của vợ anh. Diễn viên hài liên hệ với nhân vật Trung úy O’Neil của Demi Moore - người phục vụ lực lượng hải quân Mỹ - trong phim G.I. Janel năm 1997, cũng để đầu trọc.

Theo People, khi Rock nói "Jada, tôi yêu cô. Tôi rất háo hức chờ xem G.I. Jane 2", Jada Pinkett Smith đảo mắt còn trong đám đông khán giả có nhiều người bật cười. Rất nhanh sau đó, ngôi sao của King Richard tiến lên sân khấu, hành động khiến tất cả sững sờ. Nhiều nguồn tin nhận định việc bêu riếu bệnh tình của Jada là quá sức chịu đựng với Will Smith.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Jada từng chia sẻ với People cô tự hào về mái tóc dày, đen và xoăn tự nhiên đặc trưng của phụ nữ da đen. Cách đây vài năm, khi tóc rụng với tốc độ ngày một nhanh và nhiều, diễn viên bị khủng hoảng. Jada cho biết có lúc phải tiêm steroid để điều trị nhưng chứng bệnh không thuyên giảm. Theo các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chứng rụng tóc là loại bệnh tự miễn, ít tác hại về thể chất nhưng có thể dẫn đến hậu quả tâm lý như lo lắng và trầm cảm.

Năm 2018, trong chương trình Red Table Talk do cô tổ chức, diễn viên lần đầu chia sẻ về bệnh tình khiến cô phải thường xuyên cắt bỏ tóc. "Thật kinh hoàng. Một ngày nọ, tôi đi tắm cùng nhiều mảng tóc vương trên tay. Đó là một trong những thời điểm của cuộc đời mà tôi thực sự run rẩy vì sợ hãi".

Jada Pinkett Smith trước khi bị rụng tóc (trái) và ở Oscar 2022. Ảnh: Allure, AFP

Jada từng quấn khăn trùm đầu một thời gian để che mái tóc rụng. Tháng 7 năm ngoái, cô bắt đầu bỏ khăn, chung sống với diện mạo mới. Người đẹp cho biết chính con gái Willow đã vận động cô làm điều đó. "Con bé nói đã đến lúc mẹ phải buông bỏ nỗi buồn và sự tự ti", Jada chú thích bên cạnh bức ảnh hai mẹ con trên Instagram. Nhiều năm qua, diễn viên tích cực vận động mọi người nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm đối phó với chứng bệnh này.

Trước lễ Oscar hơn ba tháng, cô chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng bệnh của mình: "Ngay lúc này đây, tôi chỉ có thể cười. Mọi người đều biết tôi đã phải vật lộn với chứng rụng tóc. Tôi muốn thoát khỏi bí mật và sự xấu hổ đó. Tôi đã phải học cách can đảm để bước đi. Bây giờ mọi người nghĩ gì về cái đầu trọc của tôi? Tôi thích nó". Ở Critics Choice Awards 2022 hôm 14/3, Jada Pinkett Smith xuất hiện ấn tượng khi đội trang sức tóc đính kim cương trị giá 46.250 USD cùng đầm quây ngực.

Thảm đỏ Oscar 2022 Trong bộ đầm của Jean Paul Gaultier, Jada Pinkett Smith (phút thứ 2:21) lộng lẫy bên dàn sao trên thảm đỏ Oscar 2022. Video: Instyle

Sau Oscar, cú tát của Will Smith khiến nhiều người tranh cãi. Một bộ phận phản đối, song cũng có nhiều người đồng tình. Sau khi cân nhắc, hạ nghị sĩ bang Massachusetts - Ayanna Pressley - quyết định đứng về phía Jada. Bà viết trên Twitter: "Cơ thể của chúng ta không thuộc phạm vi công cộng. Nó cũng không thể trở thành một câu thoại để đem ra làm trò đùa được, đặc biệt là khi sự biến đổi ngoại hình đó không phải do chúng ta lựa chọn".

Jada Pinkett Smith sinh năm 1971, lớn lên ở Baltimore. Cô trở nên nổi tiếng sau vai diễn trong phim hài hành động A Low Down Dirty Shame năm 1994 của Keenen Ivory Wayans. Các bộ phim nổi tiếng của cô phải kể tới The Nutty Professor, Set It Off, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions... Nữ diễn viên người Mỹ kết hôn với Will Smith năm 1997 sau khi cả hai gặp nhau trên trường quay của chương trình The Fresh Prince of Bel-Air. Hai con của họ - Jaden Smith và Willow Smith - đều hoạt động nghệ thuật, được xem là biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Sao Mai