Chứng nhận Thai Select giúp đảm bảo chất lượng ẩm thực Thái Lan

Bộ Thương mại Thái Lan giới thiệu chứng nhận Thai Select, đảm bảo và quảng bá hương vị truyền thống của xứ chùa Vàng trên toàn cầu.

Chứng nhận này được Bộ Thương mại Thái Lan xem như công cụ giúp nhận diện và đảm bảo chất lượng hương vị ẩm thực nguyên bản. Các nhà hàng và sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, với hương vị nguyên bản sẽ được cấp chứng nhận này.

Con Voi Vàng chuyên các món Thái cũng đạt chứng nhận này. Ảnh: Thai Select

Từ năm 2025, Thai Select áp dụng hệ thống xếp hạng 4 cấp độ Orchid Star of Honor gồm 1-3 sao và Casual. Hiện có hơn 1.500 nhà hàng tại 80 quốc gia và hơn 700 sản phẩm toàn cầu đạt chuẩn chứng nhận này.

Nhà hàng Sotam Zaap được công nhận nhờ đảm bảo hương vị Thái nguyên bản. Ảnh: Thai Select

Tại Việt Nam, Thai Select được cấp cho 12 nhà hàng. Trong đó, TP HCM có đến 6 đơn vị đạt chuẩn. Chứng nhận này giúp thực khách cả nước dễ dàng tìm kiếm, thưởng thức hương vị Thái chính hiệu.

Nhà hàng Pad Thai cũng được công nhận nhờ đảm bảo hương vị Thái nguyên bản. Ảnh: Thai Select

Các nhà hàng có thể chủ động xây dựng hành trình trải nghiệm đa dạng, biến mỗi món ăn thành câu chuyện khám phá di sản văn hóa, ẩm thực bản địa của xứ chùa Vàng. Việc đạt chứng nhận cũng góp phần khẳng định chất lượng, cam kết của nhà hàng về nguồn gốc nguyên liệu và hương vị nguyên bản.

(Nguồn: Thai Select)