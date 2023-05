Chứng ngưng tim đột ngột khiến con trai sao Hàn tử vong

Chứng ngưng tim đột ngột là hiện tượng tim ngừng bơm máu đi nuôi cơ thể, có thể gây tử vong nếu nạn nhân không được điều trị ngay lập tức.

Con trai diễn viên hài Park Bomi và chồng là cựu cầu thủ bóng đá Park Yo-han đã qua đời sau một cơn co giật. Thông tin được công ty quản lý của Park Bomi xác nhận ngày 22/5. Bạn của cầu thủ Park Yo-han đã thay mặt hai vợ chồng thông báo bé trai một tuổi đã "yên nghỉ nơi thiên đường".

Trước đó, vào ngày 16/5, Park Bomi cũng đăng tải tình trạng của con trai lên trang cá nhân. Cô cho biết: "Con trai yêu dấu của tôi đã ngừng tim sau cơn co giật vì bị sốt. Sau 40 phút hồi sức cấp cứu, tim con đập trở lại, là điều kỳ diệu với gia đình. Giờ con đang ngủ sâu".

Co giật do sốt thường được coi là tương đối lành tính. Đây là những cơn co giật thường ngắn, kéo dài tối đa 1-2 phút và sau cơn co giật, bệnh nhân sẽ tỉnh táo, không để lại di chứng.

Tuy nhiên, một số trường hợp có thể gây ngưng tim đột ngột không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở trẻ có tiền sử co giật do sốt. Ngừng tim là hiện tượng tim đột nhiên ngừng bơm máu đi nuôi cơ thể. Khi tim ngừng bơm máu, não của người bệnh sẽ bị thiếu oxy và gây bất tỉnh, ngừng thở. Nếu không được điều trị ngay lập tức, ngưng tim có thể dẫn đến tử vong.

Các phương pháp điều trị khẩn cấp cho trường hợp ngưng tim đột ngột gồm hồi sức tim phổi (CPR) và sốc điện tim bằng một thiết bị gọi là máy khử rung tim ngoài tự động (AED).

Diễn viên Park Bomi và chồng bên cạnh con trai. Ảnh: Nate

Nguyên nhân phổ biến nhất của ngưng tim là nhịp tim không đều, còn gọi là rung tâm thất. Các tín hiệu tim đập nhanh, thất thường khiến ngăn dưới của tim rung lên một cách vô ích, thay vì bơm máu. Một số bệnh tim mạch có thể gây ra tình trạng này.

Một trong số đó là bệnh mạch vành. Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra nếu các động mạch tim bị tắc nghẽn do cholesterol và các chất lắng đọng khác, làm giảm lưu lượng máu đến tim.

Đau tim cũng có thể gây rung tâm thất và ngừng tim đột ngột. Ngoài ra, một cơn đau tim có thể để lại mô sẹo trong tim, từ đó gây thay đổi nhịp tim.

Những người bị tim to, bệnh van tim, vấn đề tim bẩm sinh cũng có thể ngưng tim đột ngột.

Ngoài ra, viêm cơ tim có thể ảnh hưởng đến khả năng co bóp bình thường của cơ tim, dẫn đến ngừng tim. Viêm cơ tim thường do nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm virus hoặc nhiễm vi khuẩn. Nguyên nhân cũng có thể là do các bệnh miễn dịch, viêm hoặc các nguyên nhân khác chẳng hạn như độc tố, phản ứng dị ứng.

Minh Phương (Theo Korea Post, Mayo Clinic)