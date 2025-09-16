Chúng mình, hai người ba bữa, bốn mùa bên nhau

Tính cách em vui vẻ, yêu lối sống lành mạnh, các mối quan hệ đơn giản, không thích drama.

Hôm nay em đã "đặt hàng" vũ trụ một anh chồng đáng yêu đúng vào thời điểm kết thúc năm thế giới số 9. Em tin tưởng rằng vũ trụ luôn có kế hoạch hoàn hảo nhất cho cuộc hội ngộ của hai linh hồn đã hẹn ước sẽ gặp lại nhau. Em gửi gắm tình cảm của mình ở đây, nhờ vũ trụ mang anh tới.



Chào người thương, chàng trai trưởng thành ấm áp, kiên nhẫn và đặc biệt yêu em, thật lòng muốn bước ra thế giới thực để tìm hiểu nhau, cùng xây dựng một tổ ấm an yên, hạnh phúc. Nếu anh cũng ở đây vì điều gì đó thật chân thành, hãy liên lạc với em nha. Em không vội vì biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp. Hình ảnh chúng ta hai người ba bữa, bốn mùa bên nhau, anh từng hình dung chưa?

Hiện tại em là một cô gái chưa lần nào thay đổi tình trạng hôn nhân, sống và làm việc tại Hà Nội. Em là cô nhân viên văn phòng, ngoại hình năng động, cao 1m66. Tính cách vui vẻ, yêu lối sống lành mạnh, các mối quan hệ đơn giản, không thích drama. Em luôn cảm thấy vui khi được trò chuyện, lắng nghe hay chia sẻ với những người xung quanh. Khi trở về nhà, em lại thích những phút giây bình yên, không gian riêng tư và một mái ấm có người thương đợi mình trở về.



Gia đình em ở làng quê Bắc Trung bộ, bố mẹ vẫn khỏe mạnh, yêu thương nhau. Em sinh ra trong một gia đình coi trọng đạo đức, hướng thiện, luôn sống chan hòa với mọi người. Thời điểm này em thấy bản thân đã đủ chín chắn để tiến đến mối quan hệ bền vững lâu dài. Ngoài công việc, em cũng có những thú vui đời thường như đọc sách, thể thao, gặp gỡ bạn bè, tìm hiểu văn hóa và thi thoảng đi thăm thú để làm mới tinh thần. Nếu ai đó hỏi em cân bằng cuộc sống là gì, với em đó đơn giản là nấu có người ăn, người này nấu người kia rửa chén. Hiện tại em làm tất nên chưa cân bằng được, nếu anh xuất hiện khả năng 99% sẽ là: "Anh ơi" đấy.



Em mơ được yêu lành, một tình yêu sâu sắc, bình yên và bền vững, làm động lực cho nhau, cùng nhau tu dưỡng, cùng nhau trưởng thành... Em không có những tiêu chí cố định về độ tuổi, công việc, tài chính, quê quán, chiều cao, tính cách. Không phải vì những điều này không quan trọng, mà với em, quan trọng hơn cả là anh đối với em thế nào, chúng ta cảm nhận về nhau thế nào khi bên nhau. Em không tìm kiếm tình yêu "hoàn hảo" mà cần người đồng hành, sẵn sàng thấu hiểu, là điểm tựa và ở lại khi mọi thứ không còn đẹp đẽ, mới mẻ như lúc đầu.



À em không giỏi nhắn tin quá lâu đâu, một lời mời gặp mặt chân thành, dễ thương cùng một nhành hoa xinh xinh sẽ khiến trái tim em rung rinh hơn ấy ạ. Mách nhỏ anh nha, em thích những điều chân thật như là một buổi gặp gỡ bên ly cà phê thơm, trò chuyện cùng chàng trai có nụ cười tỏa nắng dưới tiết trời dịu mát của mùa thu Hà Nội, những điều nhỏ bé đó khiến em ấn tượng về sự tinh tế của anh đó. Mong rằng ta đủ duyên để gặp gỡ, đủ sâu để trở thành định mệnh - người nhà mãi mãi của nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ