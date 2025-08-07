Chúng mình đồng hành cùng nhau, em nhé

Anh chỉ mong muốn gặp được người đang độc thân, tính tình ổn định, tốt tính, có thiện chí cùng nhau tìm hiểu để xây dựng tổ ấm.

Miền Trung nơi anh sinh ra có những điệu hò câu vĩ làm say đắm lòng người, chắc tới đây em đoán được anh ở tỉnh nào rồi nhỉ! Anh vào Nam được hơn 10 năm rồi, thấm được cảnh làm nông cơ cực của bố mẹ anh chăm chỉ học tập. Anh là lao động phổ thông, chưa qua trường lớp đại học em nhé. Anh không dính vào các tệ nạn xã hội, nay điều kiện tài chính khá ổn, có nhà riêng ở quê, có miếng đất nho nhỏ ven thành phố.

Về em, anh chỉ mong muốn gặp được người đang độc thân, tính tình ổn định, tốt tính, có thiện chí cùng nhau tìm hiểu để xây dựng tổ ấm. Về công việc, em làm công việc gì cũng được, kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình là việc gì cũng đáng quý. Biết hoặc có chút đam mê đầu tư, buôn bán, kinh doanh thì càng tốt, còn không cũng chẳng sao, tùy vào kỹ năng, môi trường, sức khỏe. Mong thư em.

