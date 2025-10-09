Chúng mình cùng chăm sóc vườn hạnh phúc nhé

Mình 32 tuổi, sống cùng gia đình, ít nói vì thích lắng nghe hơn là nói những điều vô nghĩa.

Là con cả trong nhà nên ở tuổi này, mình luôn ý thức được trách nhiệm và sự chín chắn của bản thân. Tính cách của mình, mọi người thường nhận xét là hiền, ít nói, dễ gần. Mình luôn kính trọng người lớn và rất quý trẻ con. Thực sự, mình luôn sống theo tiêu chí "một điều nhịn là chín điều lành".

Hiện tại, mình làm công việc gần nhà, ổn định, thu nhập không quá cao. Tuổi trẻ cũng từng có nhiều tham vọng, nhưng giờ mình muốn dừng lại một chút, tìm một người đồng hành để cùng đi qua chặng đường tương lai phía trước. Ngoài công việc, mình thích thể thao, đặc biệt là bóng đá vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa giúp giải tỏa căng thẳng.

Mình nghĩ rằng hạnh phúc giống như một khu vườn: nếu chỉ có một người chăm sóc thì khó mà xanh tốt, nhưng nếu cả hai cùng vun trồng, cùng tưới tắm bằng tình yêu thương, sự quan tâm và lòng biết ơn, thì khu vườn ấy sẽ luôn rực rỡ.

Chính vì vậy, mình mong muốn tìm bạn nữ không đặt tiêu chuẩn quá cao, biết chia sẻ, có trách nhiệm, đồng hành trong khó khăn, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, giản dị và ấm áp.

Trân trọng sự phản hồi của bạn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ