Chung Lệ Đề mơ làm ca sĩ ở tuổi 50

Chung Lệ Đề, 50 tuổi, tham gia chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm thành viên nhóm nhạc nữ nhưng bị loại.

Chương trình thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (Older Sisters Who Brave the Winds and Waves) tìm kiếm những ngôi sao nữ trên 30 tuổi để thành lập một nhóm nhạc mới. Show thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trực tuyến, bà mẹ ba con Chung Lệ Đề là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, cô bị loại ở tập chín (phát sóng hôm 9/8).

Chung Lệ Đề hạnh phúc khi được tham gia chương trình và thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Trên tờ The Post, cô nói: "Dù đã 50 tuổi, tôi vẫn có thể trạng tốt. Tôi muốn thể hiện sức sống, niềm đam mê và sự chăm chỉ của mình trên sân khấu. Với nghị lực và niềm lạc quan, tôi không sợ già đi".

Chung Lệ Đề thi hát ở tuổi 50 Chung Lệ Đề trình diễn ca khúc "Vũ nương". Video: Youtube.

Trong tập mở màn hồi tháng 6, Chung Lệ Đề gây chú ý khi trình diễn vũ đạo trên đôi giày cao 12 cm. Để hoàn thành tiết mục, cô phải luyện tập trong thời gian dài, mỗi ngày năm giờ. Có ngày, cô tập luyện đến ba giờ sáng mới về khách sạn nghỉ ngơi. Lệ Đề thấy vui khi tiến bộ sau từng buổi tập, cơ thể gầy, nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Hồi 30 tuổi, Chung Lệ Đề từng theo đuổi ước mơ làm ca sĩ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cô bỏ cuộc vì gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là gu âm nhạc không hợp thị hiếu khán giả. Cô nói: "Điều tiếc nuối trong cuộc đời tôi là không thể trở thành ca sĩ. Tôi ghen tị với những người có thể biểu diễn một bài hát chỉ sau một lần nghe nó".

Chung Lệ Đề trong poster chương trình. Ảnh: Weibo.

Ngoài theo đuổi đam mê ca hát, Chung Lệ Đề tham gia chương trình vì được sống đúng với bản thân, không cần phải diễn theo kịch bản. Bà mẹ ba con cũng mong muốn phá vỡ định kiến xã hội về cách nhìn nhận phụ nữ. Qua hình ảnh cô và ca sĩ Đài Loan Y Năng Tĩnh (52 tuổi) trong chương trình, khán giả hiểu rằng dù bao nhiêu tuổi, phụ nữ vẫn có thể theo đuổi ước mơ, chỉ cần tự tin. Cô nói: "Trong văn hóa Trung Quốc, mọi người nghĩ phụ nữ nên kết hôn vào khoảng 20 tuổi và có hai con ở tuổi 25. Ở độ tuổi của tôi nên ở nhà trông cháu và chơi mạt chược".

Ở tuổi 50, Chung Lệ Đề vẫn giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc. Ảnh: Weibo.

Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên ở Canada, có mẹ người Việt, bố người gốc Hoa, cô có thể nói tiếng Việt, Trung và Anh. Năm 1993, Lệ Đề tham gia cuộc thi hoa hậu do đài TVB tổ chức, từ đó phát triển sự nghiệp ở Hong Kong, nổi tiếng với Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại... Thập niên 1990, Chung Lệ Đề được mệnh danh "Bom sex" vì phong cách nóng bỏng trên phim lẫn ngoài đời.

