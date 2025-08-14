Chung Lệ Đề cảm ơn chồng là chỗ dựa

Diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề cho biết trong lúc cô lo lắng vì con gái gặp tai nạn, chồng cho ba mẹ con sức mạnh.

Theo St Headline, Tư Tiệp - con gái của Lệ Đề với chồng cũ - bị đứt dây chằng chéo vì tai nạn khi chơi thể thao. Cô gái 17 tuổi được phẫu thuật hôm 12/8, cần nửa năm để bình phục vết thương. Trên trang cá nhân, Chung Lệ Đề cho biết xúc động, cảm kích vì những ngày qua cô và con có chỗ dựa là Trương Luân Thạc. "Em vô cùng biết ơn vì có anh ở bên", Lệ Đề viết.

Từ trái sang: Chung Lệ Đề, Tư Tiệp, Khải Lâm, Trương Luân Thạc trong bệnh viện. Ảnh: Weibo

Trương Luân Thạc bình tĩnh hơn Chung Lệ Đề, ân cần động viên, chăm sóc vợ và con gái. Sự chín chắn, tình yêu của Luân Thạc làm diễn viên cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

Chung Lệ Đề, 55 tuổi, và Trương Luân Thạc, 43 tuổi, kết hôn được 9 năm. Cô đổi họ của hai con với chồng thứ hai - Tư Tiệp, Khải Lâm - sang họ bố. Trên Sina, minh tinh từng nói trong mắt các con, bố là siêu nhân. Trương Luân Thạc nấu ăn ngon cho cả nhà, sửa chữa đồ gia dụng, pha trò làm ba mẹ con cười.

Tư Tiệp sau phẫu thuật. Ảnh: Weibo

Khi livestream, diễn viên thường nhận được các câu hỏi về hôn nhân chênh lệch tuổi tác. Ở buổi giao lưu fan tháng 6, Lệ Đề nói vợ chồng tâm đầu ý hợp, xứng đôi: "Lý do là anh ấy trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ như ông già. Trong nhà, anh ấy như ông chú vậy, cái gì cũng biết". Khác với Luân Thạc, tâm hồn cô như thiếu nữ.

Vợ chồng Chung Lệ Đề. Ảnh: Sohu

Diễn viên sinh năm 1970, có mẹ người Việt Nam. Đầu thập niên 1990, Lệ Đề tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế, từ đó vào làng phim Hong Kong. Người đẹp nổi tiếng với Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại.

Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất. Những năm gần đây, Chung Lệ Đề thường tham gia show truyền hình, chụp hình quảng cáo, quay video về ẩm thực, làm đẹp. Mẹ của diễn viên thi thoảng quay video nấu món ăn Việt cùng con gái.

Chung Lệ Đề và ba con gái chụp hình thời trang Lệ Đề và ba con gái chụp hình dịp Ngày của Mẹ hồi tháng 5. Video: TOP

Trước Luân Thạc, diễn viên qua hai cuộc hôn nhân, chồng đầu tiên quốc tịch Bỉ, họ có con gái Yasmine Ross. Năm 2003, Lệ Đề đi bước nữa với nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường, vợ chồng ly hôn năm 2011.

Như Anh (theo St Headline)