Chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'

VN-Index tích lũy thêm 6 điểm trong phiên đầu tuần nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại gấp gần 3 lần cổ phiếu tăng.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM mở cửa phiên sáng nay trong trạng thái giằng co mạnh quanh tham chiếu. Từ giữa phiên, chỉ số nới dần biên độ tăng bởi dòng tiền rót mạnh vào hai đại diện của nhóm Vingroup là VIC và VHM. Hai mã lần lượt chốt phiên với mức tăng 5,4% và 2,9%, chia nhau vị trí dẫn đầu danh sách tác động tích cực nhất đến VN-Index. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, VIC đóng góp cho chỉ số gần 8 điểm, còn VHM xấp xỉ 3 điểm.

Nhờ trạng thái hưng phấn của cổ phiếu Vingroup, VN-Index đi lên và chạm 1.666 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường lệch hoàn toàn về bên bán với 233 mã đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi chỉ 86 mã tăng. Rổ vốn hóa lớn cũng tương tự khi chỉ số VN30 tích lũy gần 10 điểm dù số lượng mã giảm gấp đôi mã tăng.

Thị trường không có nhóm ngành nào tăng hoặc giảm đồng thuận. Ở nhóm ngân hàng, HDB và VPB dẫn đầu về biên độ tăng khi đóng cửa cao hơn tham chiếu khoảng 2,3%. Một số mã vốn hóa lớn như CTG, STB, TCB cũng giữ sắc xanh dù biên độ chỉ khoảng 0,1-0,6%. Ở chiều ngược lại, SHB chịu áp lực bán mạnh nên mất 2,3%. VCB, BID, LPB, MBB, VIB... cũng điều chỉnh với mức giảm dưới 0,6%.

Trong nhóm chứng khoán, VCI, HCM và VIX đứng về bên tăng khi tích lũy 0,3-1,2%. Trong khi đó, SSI đảo chiều từ tăng thành giảm 1,2%. Một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như VND, VDS, ORS cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm bất động sản, ngoài bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE chốt phiên trong trạng thái hứng khởi, NLG là cái tên hiếm hoi giữ sắc xanh. Mã này tích lũy 2%, lên 41.800 đồng. Ngược lại, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như DXG, HDG, DIG, PDR, SCR... đồng loạt bị bán mạnh với mức giảm 2,5-4%.

HPG là cổ phiếu duy nhất của nhóm thép giữ được sắc xanh, dù mức tăng chỉ 0,2%. Các mã khác như HSG hay NKG đều chốt phiên dưới tham chiếu.

Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 27.000 tỷ đồng, nhích nhẹ so với phiên cuối tuần trước. SHB dẫn đầu về giá trị giao dịch với 1.343 tỷ đồng, sau đó đến SSI, HPG, DXG và VPB. Thanh khoản nhiều khả năng còn duy trì ở mức thấp bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn chờ thông tin nâng hạng thị trường và kết quả kinh doanh quý III.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ chín. Nhóm này giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng, nhưng bán ra xấp xỉ 3.100 tỷ đồng. DIG là tâm điểm xả hàng của khối ngoại với hơn 5,6 triệu cổ phiếu, sau đó đến SSI, SHB, DXG và MBB.

Theo dự báo của một số nhóm phân tích, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện những phiên giao dịch giằng co, tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp do ảnh hưởng của lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử và hiệu ứng bán ròng của khối ngoại. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân từng phần và hạn chế mua đuổi trong những nhịp tăng.

Phương Đông