Chứng khoán vượt 1.900 điểm

Cổ phiếu có vốn nhà nước tiếp tục hút dòng tiền, ngoài ra nhóm Vingroup phục hồi trở lại đã giúp chứng khoán lập kỷ lục mới trên 1.900 điểm.

Đầu phiên, chứng khoán rung lắc nhẹ nhưng với biên độ thấp quanh tham chiếu. Sau 10h, thị trường giữ sắc xanh liên tục nhờ nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup và Gelex cải thiện trở lại. Sát giờ nghỉ trưa, VN-Index vượt 1.900 điểm nhưng sau đó lùi nhẹ trước khi kết phiên sáng.

Sang buổi chiều, thị trường tiếp tục giảm về dưới 1.890 điểm. Đến khoảng 14h, nhóm Vingroup tăng mạnh trở lại giúp chỉ số chung vượt mốc tâm lý quan trọng, lên trên 1.910 điểm, tức tăng hơn 33 điểm so với tham chiếu. Sau đó, chứng khoán điều chỉnh nhẹ, liên tục giằng co giữa việc mất mốc rồi lấy lại 1.900 điểm.

Một số mã ngân hàng diễn biến xấu và Vingroup hạ độ cao trong phiên ATC khiến chỉ số chung rơi dựng đứng, có lúc về sát 1.870 điểm. Tuy nhiên sự phục hồi của các cổ phiếu trụ vào cuối phiên đã giúp thị trường cải thiện.

VN-Index đóng cửa sát 1.903 điểm, tăng gần 16 điểm so với hôm qua. Đây là kỷ lục mới của thị trường chứng khoán. Tính theo giá đóng cửa, chỉ số chung đã có phiên phá đỉnh thứ 3 liên tiếp.

Sàn HoSE có 203 cổ phiếu tăng giá. Trong đó, 19 mã được nâng lên giá trần, nổi bật có VIX, EIB, BSR, PLX, GAS, PVD, VSC hay SAB... Số lượng cổ phiếu giảm ghi nhận 131 mã, thấp hơn gần 36% so với bên tăng.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến VN-Index khi kết thúc phiên 13/1. Ảnh: Tất Đạt

Sau vài phiên điều chỉnh và trở thành nhân tố chính ghì điểm, nhóm cổ phiếu "họ" Vin trở lại dẫn dắt đà tăng của VN-Index hôm nay. VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở 167.900 đồng, tăng 2,6% cùng thanh khoản gần 899 tỷ đồng. Đây là đại diện đứng đầu nhóm 10 mã đóng góp tích cực nhất cho thị trường. VHM cũng được điểm danh trong nhóm này với vị trí thứ 3. Mã chứng khoán của Vinhomes tăng 2,9% lên 134.000 đồng, thanh khoản gần 1.198 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thị trường hôm nay cũng được hỗ trợ bởi các cổ phiếu có vốn nhà nước, chủ yếu thuộc ngành dầu khí và ngân hàng. Nổi bật nhất là GAS, BID, VCB, GVR, BSR hay PLX, đều tác động tích cực tới VN-Index.

Tuy nhiên ngành ngân hàng có sự phân hóa mạnh trong hôm nay. MBB và TCB dẫn đầu nhóm ảnh hưởng xấu tới chỉ số chung khi hai mã này giảm lần lượt 2,3% và 1,7%. Ngoài ra, ACB, LPB, SHB hay CTG cũng điều chỉnh, tác động tiêu cực tới VN-Index.

Thanh khoản tiếp tục tăng trong phiên chứng khoán lập kỷ lục. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 42.300 tỷ đồng, nhích nhẹ 650 tỷ so với phiên trước. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025.

Riêng khối ngoại, sau 4 phiên ưu tiên gom hàng, họ đã trở lại bán ròng khoảng 489 tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giằng co giữa bên mua VCB, VPB, BID và VIX với bên bán GMD, SHB, VRE, ACB và STB.

Trong báo cáo kết phiên trước, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra.

Tất Đạt