Chứng khoán VPS muốn niêm yết cổ phiếu

VPS, công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất thị trường, muốn hoàn tất niêm yết cổ phiếu vào cuối năm nay.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS diễn ra ngày 29/9, doanh nghiệp này dự kiến chào bán tối đa 202,3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Thời điểm thực hiện từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận.

Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng trình cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ cổ phiếu VPS tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Sau đó, công ty sẽ niêm yết cổ phiếu này trên sàn HoSE khi kết thúc đợt IPO.

Trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO cổ phiếu VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định, công ty dự kiến giao dịch mã này trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Ngoài kế hoạch IPO, VPS cũng dự kiến bán 161,8 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thưởng thêm 710 triệu cổ phiếu với cổ đông hiện hữu. Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn, vốn điều lệ của công ty này có thể tăng lên 16.442 tỷ đồng, gấp 3 lần hiện tại (5.700 tỷ).

Trước VPS, hai công ty chứng khoán lớn là TCBS và VPBankS cũng tiến hành IPO trong năm nay. Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc chi nhánh 2 - hội sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset, nhận định việc những công ty niêm yết mới đã có thương hiệu, tình hình tài chính ổn định sẽ giúp nhà đầu tư, đặc biệt là tổ chức và nước ngoài có thêm lựa chọn hàng hóa.

Được thành lập năm 2006, VPS có tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), là công ty con của Ngân hàng VPBank. Tuy nhiên, vào tháng 12/2015, VPBank đã bán 89% vốn tại VPBS. Mức giá chuyển nhượng và đối tác của thương vụ không được công bố.

VPS là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán kể từ quý I/2021. Nửa đầu năm nay, thị phần của công ty trên sàn HoSE đạt 16,02%, giảm so với mức 18,26% của năm ngoái. Riêng chứng khoán phái sinh, họ giữ cách biệt lớn với những đối thủ xếp sau khi nắm đến 47,71% thị trường.

Trọng Hiếu