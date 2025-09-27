Chứng khoán VPBank dự kiến thu gần nửa tỷ USD từ đợt IPO

VPBankS dự kiến thu 12.700 tỷ đồng (khoảng 483 triệu USD) sau đợt IPO, lớn nhất trong ngành chứng khoán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, giá chào bán chính thức cổ phiếu là 33.900 đồng mỗi cổ phiếu, gấp 2,8 lần mức giá dự kiến trước đó (12.130 đồng).

Công ty dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng (khoảng 483 triệu USD), nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD. Như vậy, thương vụ IPO của VPBankS sẽ là đợt huy động vốn lớn nhất lịch sử của nhóm chứng khoán, vượt đợt phát hành cổ phiếu của TCBS diễn ra trong tháng 9 vừa qua. Định giá của đơn vị này cũng chỉ kém SSI và TCBS trong ngành này, vượt nhiều tên tuổi niêm yết lâu năm như VIX, SHS, VNDirect...

Về kế hoạch sử dụng vốn, VPBankS sẽ bổ sung gần 3.814 tỷ đồng (tương đương 30% số tiền thu được) cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (không bao gồm nhưng giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của công ty. 68% số tiền được công ty bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

Nói về nguyên nhân IPO VPBankS, đại diện VPBank cho biết công ty này muốn IPO và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhằm mục tiêu minh bạch và hướng tới gia tăng giá trị cho cổ đông. "Chúng tôi đánh giá việc thị trường chứng khoán sôi động là cơ hội tốt để hiện thực hóa kế hoạch này", đại diện VPBank trả lời.

VPBankS là công ty do VPBank nắm 99,9% vốn. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng - đứng thứ tư thị trường. Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, lọt vào nhóm 5 công ty chứng khoán có lãi cao nhất thị trường.

Trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030, VPBankS muốn cùng ngân hàng mẹ đầu tư sàn giao dịch tài sản mã hóa, hàng hóa..., nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và tăng khả năng thích ứng với thị trường toàn cầu. Đơn vị cũng đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain để nâng cao năng lực.

5 năm tới, VPBankS dự kiến nâng thị phần môi giới chứng khoán lên 10%, từ mức 2,9% năm nay. Công ty lên kế hoạch doanh thu vào 2030 đạt 29.051 tỷ đồng, gấp 11,7 lần năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến gấp gần 14 lần năm 2024, đạt 17.520 tỷ.

