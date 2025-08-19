Chứng khoán VPBank chuẩn bị IPO

VPBankS, công ty chứng khoán có vốn điều lệ khoảng 15.000 tỷ đồng của VPBank, dự kiến IPO vào cuối năm nay.

Ngày 18/8, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo nguồn tin của chúng tôi, một trong những nội dung cần được lấy ý kiến là VPBank sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm nay.

VPBanks là công ty con thuộc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), do nhà băng này sở hữu 99,9% vốn. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 15.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của VPBankS đạt 18.194 tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty có lợi nhuận sau thuế gần 722 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt nhóm 5 doanh nghiệp lãi lớn nhất ngành. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 18.000 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 19/8, cổ phiếu VPB của VPBank tăng kịch trần, đạt 34.200 đồng mỗi đơn vị, cao nhất từ trước đến nay. Từ đầu năm, thị giá mã này đã tăng 82%.

Trong năm nay, một công ty chứng khoán khác cũng tiến hành việc IPO là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Với giá chào bán cổ phiếu là 46.800 đồng, sau thương vụ, doanh nghiệp này sẽ có vốn hóa khoảng 108.000 tỷ đồng (khoảng 4,1 tỷ USD).

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền đặt cọc từ nhà đầu tư diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 8/9, với số lượng tối thiểu 100 cổ phiếu. Người mua sẽ đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị số cổ phần muốn mua.

