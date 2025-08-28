Chứng khoán VIX góp 150 tỷ lập công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa

Chứng khoán VIX góp 150 tỷ đồng, qua đó sở hữu 15% vốn Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX).

Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 27/8, Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với số vốn ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

VIXEX có trụ sở tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần FTG Việt Nam là công ty mẹ của VIXEX khi sở hữu 64,5% vốn. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX góp 15%, số còn lại thuộc về Công ty cổ phần máy tính - truyền thông - điều khiển 3C.

Chứng khoán VIX thành lập tháng 12/2007, tiền thân là Chứng khoán Vincom (VincomSC) của Tập đoàn Vingroup. Năm 2021, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thoái vốn hoàn toàn khỏi công ty này.

VIX hiện xếp thứ 5 trong ngành chứng khoán về vốn điều lệ, với 14.585 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động 2.955 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.067 tỷ, lần lượt gấp 4 lần và 5,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi lớn nhờ hoạt động tự doanh.

Trong khi đó, Công ty cổ phần FTG Việt Nam được thành lập năm 2013, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bán thiết bị điện, nông sản, dịch vụ tài chính, tư vấn quản lý, kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này là bên liên quan với ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Gelex, theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025 của tập đoàn này. Theo đó, ông Đặng Duy Hải, anh rể của ông Nguyễn Văn Tuấn, là Tổng giám đốc của FTG Việt Nam.

Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Tại một sự kiện hồi tháng 6, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết theo dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, một công ty muốn vận hành sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. 65% còn lại được sở hữu bởi các tổ chức, không phải cá nhân.

Dự thảo Nghị quyết đã được Bộ Tài chính hoàn chỉnh, đề xuất trình Chính phủ. Chính phủ đã báo cáo cấp có thẩm quyền, xin chủ trương thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam. Dự kiến quy định này được ban hành trong tháng 8, sau khi cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trọng Hiếu