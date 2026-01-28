Chứng khoán Việt Nam trải qua chuỗi giảm dài nhất 7 năm

VN-Index mất gần 100 điểm trong nhịp giảm 7 phiên liên tiếp, đánh dấu chuỗi điều chỉnh dài nhất kể từ cuối 2018 đến nay.

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay sát 1.803 điểm, giảm 27 điểm so với tham chiếu và 100 điểm so với đầu tuần trước. Thị trường chứng kiến nhịp điều chỉnh dài nhất từ cuối tháng 12/2018 - thời điểm chỉ số còn dao động quanh vùng 900 điểm.

Áp lực xả hàng các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup tiếp tục là tác nhân chính khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, 4 cổ phiếu nhóm Vingroup làm chỉ số mất 24 điểm.

VIC, doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán, chạm mức sàn 140.500 đồng. VHM và VRE cũng đối mặt lực bán mạnh, có lúc mất hết biên độ trước khi thu hẹp biên độ giảm còn 5,7%.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), áp lực điều chỉnh ở nhóm Vingroup phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Điều này thể hiện qua số lượng mã giảm trên thị trường chiếm ưu thế so với mã tăng.

Cổ phiếu giảm áp đảo trong nhóm xây dựng. VCG của Vinaconex nối dài nhịp điều chỉnh, xuống 19.450 đồng. CTD, PHC và HTN cũng chốt phiên dưới tham chiếu.

Tương tự, nhóm ngân hàng ghi nhận hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm như ACB, HDB, VCB, BID, SHB, VPB. Nhóm này có một số đại diện ngược dòng thị trường như STB, CTG, VIB, MBB nhưng biên độ tăng đều không quá 2%.

Dầu khí là trụ đỡ quan trọng cho thị trường. GAS, PVD, PVT, BSR cùng lội ngược dòng và đóng cửa trên tham chiếu với mức tăng dao động 2-4%. Nhiều cổ phiếu dầu khí góp mặt trong danh sách tác động tích cực đến VN-Index.

Sắc xanh bao trùm trong nhóm bất động sản. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư như NVL, NLG, DIG, KDH, PDR có tín hiệu khởi sắc khi tăng 1-5%.

Tương tự, nhóm thép cũng ghi nhận đà hưng phấn. HPG tăng 1% lên 26.700 đồng, còn các mã vốn hóa vừa như NKG, HSG tích lũy thêm 2%.

Thanh khoản sàn TP HCM đạt gần 34.000 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức hơn 25.000 tỷ đồng trong phiên hôm qua. VHM và VIC dẫn đầu bảng xếp hạng khớp lệnh khi lần lượt đạt 1.612 tỷ đồng và 1.423 tỷ đồng. Hai cổ phiếu còn lại có giá trị sang tay nghìn tỷ là FPT và VIX.

Bên cạnh chuỗi giảm điểm, thị trường còn ghi nhận tín hiệu kém khả quan từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm này hôm nay bán ròng 1.777 tỷ đồng, cao nhất trong gần 2 tháng qua. Áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất ở các mã ngân hàng như ACB, VCB, SHB và VPB.

Chuyên gia của VCBS cho rằng dòng tiền đang vận động luân chuyển và tìm kiếm cơ hội. Do đó, họ khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát diễn biến chỉ số chung và tranh thủ rà soát lại danh mục theo hướng hạ dần tỷ trọng ở những mã đang xuất hiện áp lực bán mạnh, đồng thời duy trì nắm giữ đối với cổ phiếu giữ được xu hướng đi lên ổn định.

"Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên bám theo vận động của dòng tiền và cân nhắc mở vị thế đối với cổ phiếu có vận động tích cực hơn so với mặt bằng chung sau khi đã chiết khấu về vùng nền cứng", chuyên gia VCBS gợi ý.

Phương Đông