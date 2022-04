Chứng khoán Việt Nam được đánh giá hấp dẫn ở Đông Nam Á

Thị trường chứng khoán Indonesia, Việt Nam và Singapore là ba lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư Goldman Sachs, JPMorgan giữa căng thẳng địa chính trị.

Các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới đánh giá, căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang gia tăng, nhưng thị trường các nước Đông Nam Á có thể mang lại sự an toàn tương đối. Nhận định trên được đưa ra khi CNBC hỏi ý kiến các nhà phân tích từ Goldman Sachs và JPMorgan Asset Management. Trong đó, Indonesia là thị trường yêu thích của cả hai đơn vị trên. Ngoài ra, Việt Nam và Singapore cũng được xem là lựa chọn tốt.

Timothy Moe - trưởng chiến lược gia cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Goldman Sachs cho biết, Đông Nam Á "được cách ly tương đối" khỏi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở châu Âu, vì Nga và Ukraine chỉ chiếm chưa đến 1% xuất khẩu của khu vực. Theo ông, sự leo thang trong rủi ro địa chính trị dẫn đến việc giá cả hàng hóa tăng cao trong ngắn hạn, giúp củng cố sức mạnh của các thị trường xuất khẩu hàng hóa thuộc ASEAN.

Jakarta Composite của Indonesia đã tăng hơn 7% trong năm nay, trong khi Vn-Index của Việt Nam tăng khoảng 1% trong cùng kỳ. Chỉ số Straits Times của Singapore đã tăng hơn 9%. Trong khi đó, các chỉ số chính của thị trường Mỹ, châu Âu hay châu Á - Thái Bình Dương đều giảm.

Các nhà đầu tư trong những tuần gần đây đang phải vật lộn với một loạt lo ngại, từ giá hàng hóa tăng đột biến do Nga tiến quân vào Ukraine, đến môi trường lãi suất tăng khi các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tìm cách chống lạm phát. Viễn cảnh Fed tăng lãi suất nhiều hơn nữa đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dòng vốn chảy ra ngoài và đồng tiền mất giá ở các thị trường mới nổi của Đông Nam Á. Đây là kịch bản đã diễn ra vào năm 2013, khi lợi suất trái phiếu nhảy vọt sau khi Fed ám chỉ sẽ giảm lượng tài sản mua vào.

Tuy nhiên, ông Desmond Loh - giám đốc danh mục đầu tư tại JPMorgan Asset Management nêu quan điểm, tình hình tài chính cấp quốc gia ở Đông Nam Á "nhìn chung lành mạnh hơn nhiều" so với một thập kỷ trước. Hầu hết ngân hàng trung ương trong khu vực, ngoại trừ Singapore, vẫn chưa thắt chặt chính sách tiền tệ. Nguyên nhân một phần do tình hình lạm phát trong khu vực tương đối ít nghiêm trọng hơn các nền kinh tế phát triển ở phương Tây. Theo ông Moe, nền kinh tế các nước Đông Nam Á ngày nay cũng có khả năng phục hồi tốt hơn so với các chu kỳ trước đây.

Nhà đầu tư đang theo dõi thị trường tại một công ty chứng khoán ở quận 1 (TP HCM), tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Desmond Loh cho biết: "Ở Indonesia, chúng tôi có quan điểm tích cực với các ngân hàng vì phần lớn dân số vẫn chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ ngân hàng. Chúng tôi đang nắm giữ vị thế ở các ngân hàng tư nhân hàng đầu và cả các nhà băng quốc doanh vì họ đã chủ động thúc đẩy áp dụng kỹ thuật số để tăng tốc độ thâm nhập tài chính".

Giá hàng hóa tăng mạnh cũng có lợi cho kim ngạch xuất khẩu của Indonesia cũng như cán cân thương mại của nước này. Điều đó hỗ trợ đồng rupiah của Indonesia và triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới ở quốc gia vạn đảo.

Hàng hóa toàn cầu đang cật lực tăng giá kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2. Nga là nước sản xuất dầu lớn trong khi Ukraine là nước xuất khẩu lớn các mặt hàng khác như lúa mì và ngô. Tính đến sáng 4/4 tại châu Á, giá dầu thô Brent tương lai chuẩn quốc tế đã tăng hơn 30%.

JPMorgan Asset Management cũng thích Việt Nam. Ông Desmond Loh gọi Việt Nam là "ngôi sao trong vài năm qua" về khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Ông nói thêm, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên toàn cầu có tốc độ tăng trưởng tích cực trong suốt đại dịch.

"Để tận dụng sự tăng trưởng, chúng tôi giữ vị thế trong các ngân hàng và nhóm tiêu dùng chất lượng cao", ông chia sẻ nhưng không nêu tên các cổ phiếu cụ thể.

Trong khi đó, Singapore là quốc gia Đông Nam Á khác mà Goldman Sachs ưa thích. Timothy Moe cho biết, có ba lý do chính khiến ngân hàng đầu tư này thích Indonesia cũng như Singapore.

Trước hết, hai quốc gia đang cải thiện nền kinh tế và đà tăng trưởng từ một khu vực đang phục hồi muộn màng sau những thất bại liên quan đến Covid-19. Thứ hai, khu vực ngân hàng có tỷ trọng lớn trong các chỉ số chứng khoán và được hưởng lợi từ việc chuyển sang chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và lãi suất tăng. Cuối cùng, các công ty kinh tế số đang ngày càng phát triển, được đưa vào các rổ chỉ số của thị trường chứng khoán Indonesia và Singapore.

Tiểu Gu (theo CNBC)