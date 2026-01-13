Chứng khoán Venezuela tăng hơn 130% từ đầu năm

Chứng khoán Venezuela tăng tốc khi nhà đầu tư đặt cược kinh tế sẽ có bước ngoặt sau vụ Mỹ tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Chỉ số Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) của thị trường Venezuela chốt phiên giao dịch 9/1 ở mức kỷ lục 6.009 điểm. Chỉ số này đã tăng hơn 130% kể từ phiên 3/1 - thời điểm Mỹ tập kích Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Diễn biến thị trường chứng khoán Venezuela một năm qua. Đồ thị: CNBC

Giới phân tích nhận định diễn biến này phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư, rằng nền kinh tế Venezuela có thể ổn định trở lại sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt và trải qua vỡ nợ. Họ kỳ vọng việc tái cấu trúc chính quyền có thể giúp thu hút vốn đầu tư, hồi sinh việc sản xuất dầu và bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

"Khi tình hình còn biến động, chúng tôi cho rằng Venezuela nhiều khả năng duy trì chế độ hiện tại, nhưng điều chỉnh động thái. Một Venezuela mềm dẻo hơn cho phép Mỹ củng cố vị thế trong khu vực, đảm bảo khả năng tiếp cận ngành dầu mỏ với các điều kiện thuận lợi", BMI nhận định.

"Nhà đầu tư bắt đầu đặt cược việc ông Maduro mất quyền lực là điều kiện để Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Venezuela, tiến tới thỏa thuận tái cấu trúc", Anthony Simond - Giám đốc Đầu tư tại Aberdeen nhận định. Simond cho biết nhu cầu của nhà đầu tư hiện rất cao, từ các quản lý quỹ tại thị trường mới nổi đến các quỹ phòng hộ.

Tuy nhiên, các chiến lược gia cũng lưu ý rằng thị trường chứng khoán Venezuela có quy mô nhỏ, thanh khoản thấp và khó tiếp cận với nhà đầu tư toàn cầu. Điều này đồng nghĩa các biến động giá có thể rất lớn. Năm ngoái, chỉ số IBC đã tăng 1.644%.

"Thị trường Venezuela có khối lượng giao dịch mỏng. Vì thế, những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng cũng có thể gây ra biến động giá lớn. Đợt tăng này chỉ phản ánh kỳ vọng và hoạt động đầu cơ", Alice Blue - nền tảng môi giới tích hợp thuộc TradingView nhận định.

Ngoài cổ phiếu, nhà đầu tư cũng đổ tiền vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty dầu quốc doanh. Jeff Grills - trưởng bộ phận trái phiếu thị trường mới nổi tại Aegon Asset Management cho biết sự quan tâm chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng về khả năng tái cơ cấu nợ. Venezuela đã vỡ nợ trái phiếu từ năm 2017.

Grills cảnh báo phần lớn đà tăng của thị trường chứng khoán hiện là phản ứng theo tin tức. Ông cũng lưu ý việc thay đổi lãnh đạo không đồng nghĩa với quá trình cải tổ toàn diện. Reuters cho biết các khoản nợ nước ngoài của quốc gia Nam Mỹ hiện khoảng 150-170 tỷ USD.

"Mọi thứ đều phụ thuộc vào việc quá trình tái cơ cấu nợ không bị trật bánh. Nếu tái cơ cấu, thị trường chứng khoán mới được định giá lại hoàn toàn", Eric Fine - Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư của VanEck cho biết.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)