Chứng khoán tuần này có thể tăng tiếp

Sau khi tăng hơn 100 điểm trong tuần công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán, VN-Index được dự báo nối đà hưng phấn để tiệm cận mốc 1.800 điểm.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM tuần qua tăng 4 trong 5 phiên giao dịch, nhờ đó tích lũy 102 điểm và xác lập kỷ lục mới tại 1.747 điểm. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước được cởi trói bởi xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán từ FTSE Russell. Nhờ đó, thanh khoản cao hơn tuần trước khoảng 20%, lên xấp xỉ 32.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Nhiều công ty chứng khoán dự báo tâm lý hứng khởi tiếp diễn trong tuần này, thậm chí kéo dài đến cuối năm. Bởi, ngoài câu chuyện nâng hạng, thị trường còn được hỗ trợ nhờ thông tin tăng trưởng GDP quý III đạt trên 8% và nhiều tín hiệu lạc quan về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết.

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực. Nhà đầu tư đang lạc quan trở lại, bắt đầu chọn lọc các cơ hội đầu tư mới sau một tháng tích lũy. VN-Index tuần này có khả năng tăng lên 1.750 điểm, còn VN30 có thể chạm mốc 2.000.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có thể đạt mức tối thiểu là 1.776 điểm, tức tăng khoảng 30 điểm so với hiện tại. Dòng tiền trong nước vẫn là trụ đỡ quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài chưa ngừng bán ròng.

Với góc nhìn thận trọng hơn, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên đầu tuần do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, nhóm này kỳ vọng nhịp điều chỉnh không quá mạnh khi nhà đầu tư đã dần quen với những đợt leo thang về thuế quan.

"Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đi lên và vẫn trong vùng lạc quan cho thấy cơ hội mua mới để nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao tại các nhịp điều chỉnh", chuyên gia YSVN nói.

Khuyến nghị này tương tự nhiều công ty chứng khoán khác. Một số còn gợi ý nhà đầu tư sàng lọc cổ phiếu có "sóng", thể hiện qua biên độ dao động giá lớn và thanh khoản nhảy vọt. Cổ phiếu thuộc những ngành chưa tăng mạnh trong tháng trước như ngân hàng, đầu tư công, xây dựng và bán lẻ cũng được gợi ý thêm vào danh sách theo dõi.

Dự báo 3 tháng cuối năm, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho rằng thị trường hưởng lợi từ động thái nới lỏng chính sách tiền tệ, thúc đẩy tiêu dùng và nâng cấp hạ tầng thông qua các dự án đầu tư công quy mô lớn. Việc được FTSE Russell công nhận chứng khoán Việt Nam là thị trường mới nổi còn tác động tích cực đến các nhóm cổ phiếu trụ, dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài những tháng tới.

"Chúng tôi duy trì kịch bản tích cực với sự hồi phục trên diện rộng của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu và bán lẻ. Đà tăng đồng thuận sẽ giúp VN-Index chinh phục mốc 1.800-2.000 điểm vào cuối năm nay", MASVN dự báo.

Phương Đông