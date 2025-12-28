Chứng khoán tuần cuối năm sẽ ra sao?

Sau những biến động, chứng khoán được dự đoán vẫn còn rủi ro rung lắc và điều chỉnh trong tuần cuối năm, nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng.

Chứng khoán biến động mạnh trong tuần này. Ba phiên đầu, VN-Index đều tích lũy hơn 10 điểm mỗi ngày. Đến phiên 25/12, thị trường vượt mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm trước khi đột ngột điều chỉnh mạnh trong 30 phút cuối phiên do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup. Phiên cuối tuần, chứng khoán rung lắc dữ dội khi mất hàng chục điểm ngay khi mở cửa với áp lực bán chiếm áp đảo, sau đó phục hồi trở lại và đóng cửa giảm hơn 13 điểm so với tham chiếu.

Chỉ trong hai phiên cuối tuần, VN-Index đã dao động với biên độ gần 119 điểm. Chỉ số này đóng cửa ở sát 1.730 điểm, tăng hơn 25 điểm so với cuối tuần trước đó. Nếu so với đầu năm, thị trường đang giao dịch ở vùng giá cao hơn 36,5%.

Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng tuần giao dịch vừa qua "mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho nhà đầu tư". Thanh khoản khớp lệnh tăng hơn 30% so với tuần trước, cho thấy dòng tiền đã chủ động hơn nhưng vẫn mang tính chọn lọc.

Nhóm phân tích này cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động rung lắc, đan xen các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn. Việc này nhằm hấp thụ áp lực cung và tái tích lũy trước khi xác lập tín hiệu xu hướng rõ nét hơn.

Cũng nhìn ở góc độ kỹ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) chỉ ra rằng các chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đều tiếp tục hướng xuống. Cùng với đó, VN-Index dừng lại quanh đường MA20 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn và chỉ số đang trong quá trình kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.720 điểm. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc tiếp diễn trong các phiên của tuần giao dịch cuối 2025.

Rủi ro điều chỉnh cũng được nhiều đơn vị phân tích đề cập khi dự báo về diễn biến của chứng khoán trong tuần cuối năm. Kịch bản phổ biến là xu hướng chung vẫn chưa bị bẻ gãy, nhưng thị trường cần thêm thời gian để tìm được điểm cân bằng, trước khi tích lũy trở lại.

Trước diễn biến hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng ở những cổ phiếu xuất hiện lực cung mạnh. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi sức mạnh thị trường trong những phiên tới và tìm cơ hội giải ngân sau khi VN-Index cân bằng trở lại.

Tương tự, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự đoán chỉ số chung duy trì tăng trưởng ngắn hạn quanh 1.700 điểm, sau đó phục hồi, kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất quanh 1.750 điểm. "Đây có thể là diễn biến tái định giá các nhóm ngành trước khi thị trường được thực thi nâng hạng lên mới nổi trong 2026", nhóm phân tích nêu quan điểm.

Họ nhận thấy dòng tiền cải thiện, gia tăng khá tốt ở vùng giá thấp khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh, có thể mở ra những cơ hội tích lũy tốt cho năm mới. Ngay cả trong tuần chịu áp lực bán mạnh vừa qua, độ rộng các nhóm ngành vẫn nghiêng về tích cực, cho thấy sự chuyển hướng dòng tiền.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng hợp lý với mục tiêu hướng tới các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, dẫn đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Về trung và dài hạn, theo nhóm phân tích của BSI, chỉ số duy trì xu hướng tăng khi vận động ổn định trên các đường trung bình động (MA) quan trọng. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang phân hóa và thiếu sự đồng thuận rõ ràng, phản ánh xung lực tăng chưa đủ mạnh.

Chứng khoán Beta cũng lưu ý trong bối cảnh động lực tăng chưa đủ mạnh để bứt phá, thị trường phù hợp với chiến lược giao dịch thận trọng hơn là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong những nhịp hưng phấn, đặc biệt với các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó.

Ngược lại, những phiên có sự điều chỉnh hay rung lắc mạnh có thể được xem là cơ hội để tích lũy dần cổ phiếu ở vùng giá hợp lý, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng tích cực trong quý IV và đang thu hút dòng tiền.

"Chiến lược giải ngân từng phần, cùng quản trị rủi ro chặt chẽ sẽ giúp nhà đầu tư duy trì chủ động, chuẩn bị vị thế cho các nhịp tăng bền vững trong trung và dài hạn", nhóm phân tích này nói thêm.

Tất Đạt