Chứng khoán Trung Quốc lên cao nhất 10 năm

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp thị trường chứng khoán Trung Quốc khởi sắc.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 30/10, chỉ số Shanghai Composite trên thị trường chứng khoán Trung Quốc có thời điểm tăng 0,2% lên 4.025 điểm - cao nhất kể từ năm 2015. Các cổ phiếu nhóm ngân hàng, bảo hiểm và rượu cùng đi lên. Chỉ số Hang Seng (Hong Kong) cũng tăng 0,6% khi mở cửa trở lại sau ngày nghỉ lễ.

Thị trường khởi sắc khi nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt. Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Đây được coi là cuộc gặp chính trị quan trọng nhất năm nay, khi cả hai lãnh đạo chưa từng ngồi lại với nhau kể từ năm 2019.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết ông tin tưởng "cuộc gặp sẽ rất thành công" và mô tả lãnh đạo Trung Quốc là "nhà đàm phán cứng rắn". Ông cũng kỳ vọng ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Tập khẳng định "Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác và bạn bè".

Bảng điện tử bên ngoài một công ty môi giới chứng khoán ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư lạc quan vào sự kiện này, khi vài ngày qua, hai nước đều phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Ông Trump cho biết có thể giảm thuế nhập khẩu liên quan đến fentanyl với Trung Quốc. Tập đoàn thực phẩm quốc doanh Trung Quốc COFCO cũng đã mua 3 lô đậu nành Mỹ, theo nguồn tin của Reuters.

"Thị trường theo dõi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập với tâm lý lạc quan thận trọng, được củng cố bởi những tín hiệu thiện chí gần đây từ cả hai phía", Gary Tan - Giám đốc danh mục đầu tư tại Allspring Global Investments nhận định. Tan cho biết không khí tích cực có thể giúp tâm lý chuộng rủi ro của nhà đầu tư, dù kịch bản khả thi nhất vẫn là hai bên gia hạn đình chiến và chỉ đạt tiến triển hạn chế trong các vấn đề mang tính cấu trúc.

Năm nay, chỉ số Shanghai Composite đã tăng gần 20%. Chỉ số Hang Seng cũng tăng hơn 30%, thuộc nhóm diễn biến tốt nhất thế giới.

Giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế cũng lên sát đỉnh một năm so với USD. Mỗi USD hiện đổi được 7,1 CNY.

Dù bị Mỹ áp thuế, xuất khẩu của Trung Quốc sang các khu vực khác trên thế giới vẫn sôi động. Trong khi đó, những bước tiến trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển chip bán dẫn và dược phẩm của nước này năm nay cũng mang lại niềm tin cho giới đầu tư toàn cầu.

Theo báo cáo HSBC công bố đầu tuần này, các quỹ đầu tư tại châu Á và các thị trường mới nổi toàn cầu đã tăng mua cổ phiếu Trung Quốc đại lục trong tháng 9. Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo thị trường có thể đang quá lạc quan, khi phần lớn yếu tố tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Các vòng đàm phán thương mại trước đây cũng từng bắt đầu đầy hứa hẹn, nhưng sau đó lại gặp trở ngại.

Hà Thu (theo Reuters)