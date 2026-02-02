Chứng khoán trong nước bị bán tháo

Áp lực bán tháo sáng đầu tuần khiến sàn TP HCM chìm trong sắc đỏ, mất gần 50 điểm và xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Sau hai phiên tăng cuối tuần trước, thị trường chứng khoán trong nước được nhiều nhóm phân tích kỳ vọng nối dài trạng thái hưng phấn. Tuy nhiên, thực tế trái ngược khi nhà đầu tư bán mạnh từ lúc mở cửa sáng nay.

VN-Index liên tục nới rộng biên độ giảm, thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng và khép lại buổi sáng tại 1.782 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đang trải qua phiên điều chỉnh mạnh nhất trong hai tháng, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Diễn biến chứng khoán trong nước đồng thuận với nhiều thị trường ở châu Á. Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) sáng nay cũng mất 1%, còn Kospi (Hàn Quốc) và Shanghai (Trung Quốc) giảm khoảng 1,4%.

Diễn biến chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sáng 2/2. Ảnh chụp bảng giá điện tử SSI

Sàn TP HCM sáng nay có hơn 250 mã dưới tham chiếu, gấp ba lần số lượng cổ phiếu tăng. Áp lực xả hàng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn khiến rổ VN30 bị bao trùm bởi sắc đỏ. Rổ này ghi nhận đến 26 mã giao dịch dưới tham chiếu, trong đó hai đại diện của Tập đoàn Vingroup gồm VIC và VHM chạm sàn. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, hai mã này "thổi bay" của VN-Index hơn 22 điểm.

Cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn như Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, Novaland, An Gia... đều biến động theo hướng tiêu cực với mức giảm trên 2,5%.

Ngân hàng, nhóm trụ của thị trường, cũng đối mặt áp lực bán mạnh. HDB, TCB, VPB và VIB cùng giảm trên 2%. Một số mã đầu ngành như VCB và BID mất khoảng 1,5%.

Ở nhóm chứng khoán, tâm điểm xả hàng là cổ phiếu VIX với mức giảm hơn 4,2%. Các cổ phiếu thành phần khác như VCI, TCX, VND, SSI cũng điều chỉnh hơn 1,5%.

Lực bán quyết liệt đẩy thanh khoản thị trường lên 17.500 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn góp hơn 10.000 tỷ đồng. HPG và MWG dẫn đầu giá trị khớp lệnh với trên 700 tỷ đồng, sau đó đến hai mã thuộc nhóm Vingroup.

Diễn biến thị trường chịu tác động mạnh từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại sáng nay bán hơn 4.000 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa đến 1.500 tỷ đồng. Nhóm này đang có phiên xả hàng mạnh nhất trong nửa năm trở lại đây.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank, vùng giá 1.800 điểm là mốc hỗ trợ quan trọng cho thị trường trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư được khuyến nghị bám sát vận động thị trường và nắm giữ những mã có tín hiệu củng cố nền giá thành công.

Với góc nhìn lạc quan hơn, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng thị trường chốt phiên chiều trong sắc xanh. Nhóm này cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức trung tính và khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục, cân nhắc mua mới với tỷ trọng thấp.

Phương Đông