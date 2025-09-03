Chứng khoán trầm lắng sau đợt lễ

Trong ngày giao dịch trở lại sau đợt lễ, tiền vào chứng khoán giảm sâu, còn VN-Index gần như đi ngang vùng 1.680 điểm.

Trước phiên giao dịch hôm nay, phần lớn công ty chứng khoán dự đoán thị trường đi ngang và giằng co trong vùng 1.650-1.690 điểm bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau đợt nghỉ dài ngày. Nhận định này trùng khớp với diễn biến thực tế khi VN-Index liên tục đảo chiều từ xanh thành đỏ và ngược lại, sau đó đóng cửa với mức giảm chưa đến 1 điểm so với tham chiếu. Phiên điều chỉnh nhẹ này cắt mạch tăng 4 phiên liên tiếp, nhưng chưa làm thay đổi xu hướng đi lên trong ngắn hạn.

VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ nhưng số lượng mã tăng lại áp đảo mã giảm, lần lượt là 212 và 110. Áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn là nguyên nhân chính khiến chỉ số thụt lùi. Các trụ cột của thị trường như VCB, VIC, MWG, SSI đều mất trên 2% so với tham chiếu.

Xét theo ngành, chứng khoán là nhóm đối mặt áp lực xả hàng mạnh nhất. Ngoài SSI giảm 2%, các cổ phiếu đầu ngành như HCM, VCI, VIX cũng điều chỉnh khoảng 1%. AGR là trường hợp ngoại lệ khi lội ngược dòng thị trường, tăng hết biên độ lên 20.550 đồng.

Trong khi đó, nhiều nhóm ngành khác được bao phủ bởi sắc xanh. Nhóm bất động sản chỉ có VIC, VHM và VRE đóng cửa dưới tham chiếu, còn lại đều tăng mạnh. Một số mã vốn hóa nhỏ như PDR, CII, DIG và DSX còn tăng hết biên độ và kết phiên trong trạng thái không có bên bán.

Nhóm dầu khí diễn biến tương tự. Trừ GAS giữ giá tham chiếu, các cổ phiếu khác đều đi lên. BSR hôm nay tăng 4% lên 27.550 đồng, nằm trong danh sách những mã tác động tích cực đến chỉ số chung.

Nhóm thép cũng ghi nhận mã tăng nhiều hơn giảm. HSG và NKG cũng đóng cửa tại giá trần, còn HPG tích lũy 2,4%, lên 28.150 đồng.

Tâm lý thận trọng khiến thanh khoản thị trường giảm gần 15% so với phiên cuối cùng của tháng 8, chỉ còn 37.300 tỷ đồng. Dòng tiền không lan tỏa đều trên nhiều nhóm mà tập trung cục bộ ở một số mã đầu ngành. HPG dẫn đầu về giá trị giao dịch với gần 3.360 tỷ đồng, sau đó đến SSI gần 2.250 tỷ đồng và SHB hơn 1.800 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng 4 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân xấp xỉ 3.100 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 6.000 tỷ đồng. HPG chịu áp lực xả hàng quyết liệt từ khối ngoại với khối lượng bán ròng khoảng 34 triệu cổ phiếu, sau đó đến SSI, VPB và VIX.

Theo đánh giá của chuyên gia Công ty Chứng khoán MB, đà tăng của VN-Index đang chậm lại khi tiệm cận mốc 1.700 điểm. Tâm điểm của thị trường trong ngắn hạn là quyết định nâng hạng thị trường từ FTSE Russell vào đầu tháng 10. Trong những phiên tới, diễn biến của nhóm chứng khoán là chỉ báo sớm cho việc thị trường có được nâng hạng hay không.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể, thay vì nhìn vào chỉ số VN-Index. Nhóm chuyên gia cho rằng "VN-Index đang gây ảo giác" bởi chỉ số tiệm cận mức kỷ lục mới nhưng một số cổ phiếu lại đang giảm 15-20% so với đỉnh.

Phương Đông