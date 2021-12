Chứng khoán toàn cầu phục hồi

Chứng khoán Mỹ và châu Á đảo chiều tăng mạnh sau khi nhà đầu tư hy vọng biến chủng Omicron không nguy hiểm như lo ngại ban đầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong phiên đầu tuần ngày 6/12, lấy lại những gì đã mất vào tuần trước.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 647 điểm, tương đương 1,87%, lên 35.227 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên gần 4.591 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng thấp hơn ở mức 0,93% lên 15.25 điểm.

Nhóm cổ phiếu liên quan mật thiết đến tái mở cửa kinh tế đồng loạt tăng, gồm năng lượng, công nghiệp và hàng không. Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ bị chốt lời với định giá tương đối cao, làm hạn chế mức tăng của Nasdaq. Tuần trước, cổ phiếu công nghệ đã kéo thị trường xuống.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng mạnh phiên đầu tuần.

Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hồi phục sau khi giảm vào tuần trước do mối đe doạ từ biến chủng Omnicron. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng dự định kết thúc chương trình bơm tiền thông qua mua trái phiếu sớm hơn dự định.

Hầu hết chứng khoán châu Á cũng tăng điểm vào phiên mở cửa thứ Ba (7/12) sau khi chứng khoán Mỹ phục hồi và Trung Quốc cam kết các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi ngang, giao dịch quanh vùng 1.780 – 1.790 USD một ounce. Stanrdard Charted nhận định thị trường vàng đang kẹt giữa hai lực lượng đối lập, khiến biên độ giao dịch của kim loại này rơi vào vùng 1.750 đến 1.850 USD.

Nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper của Standard Chartered nói rằng, vàng đã bị kẹt giữa kỳ vọng tăng lãi suất vừa phải của Fed (do tin tức Omicron kích hoạt) cùng nhu cầu trú ẩn vào tài sản an toàn và một mặt khác là rủi ro lạm phát đình trệ, thị trường vật chất yếu do nhu cầu giảm theo mùa và lo ngại tăng lãi suất nhanh hơn.

Quỳnh Trang (Theo CNBC, Kitco)