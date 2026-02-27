Chứng khoán tiếp tục 'xanh vỏ, đỏ lòng'

VN-Index tăng gần 1 điểm nhưng lại "xanh vỏ, đỏ lòng" khi bên giảm nhiều hơn tăng, lực đỡ chính tiếp tục đến từ cổ phiếu Vingroup.

Sau khoảng 30 phút đầu giao dịch, chứng khoán kiểm tra trở lại mốc 1.900 điểm nhưng không thành công. Tiếp đó, chỉ số VN-Index phải hạ độ cao, có lúc về dưới tham chiếu trước khi lấy lại sắc xanh vào sát giờ nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, chỉ số chung tiếp tục bị nhuộm đỏ nhưng nhanh chóng đảo chiều. Từ 13h30, thị trường gần như đi ngang quanh tham chiếu. Đến 14h30, chứng khoán mới biến động trở lại theo chiều hướng xấu, có lúc về gần khu vực 1.860 điểm. Tuy nhiên sau phiên ATC, chỉ số VN-Index cải thiện mạnh và đóng cửa ở trên 1.880 điểm, tăng gần 1 điểm so với hôm qua.

Thị trường tái diễn tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khi sàn HoSE có 202 cổ phiếu giảm giá, nhiều hơn hẳn so với 132 cổ phiếu tăng. Trong phần lớn thời gian giao dịch, độ rộng thị trường cũng nghiêng về bên tiêu cực.

Các cổ phiếu ảnh hưởng xấu tới chỉ số chung nổi bật là MCH, VNM, HPG, VCB, BID... Tính theo nhóm cổ phiếu, các mã ngân hàng, tài nguyên, thực phẩm - đồ uống và bảo hiểm cũng ghi nhận chỉ số ngành suy giảm.

Trong khi đó, VIC của Vingroup tiếp tục là bệ đỡ quan trọng cho thị trường. Cổ phiếu này tăng 1,8% lên 172.000 đồng với thanh khoản gần 629 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn sàn.

Thanh khoản suy giảm ở phiên thứ hai liên tiếp. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt trên 30.000 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua khoảng 1.600 tỷ.

Điểm sáng là khối ngoại trở lại mua ròng 182 tỷ đồng sau hai phiên ưu tiên xả hàng trước đó. Các cổ phiếu FPT, GMD, MWG, VPB, PNJ, HPG và VHM đều ghi nhận giá trị mua ròng trên trăm tỷ. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra khá mạnh ở VNM, VCB, FRT và DXG.

Nhà đầu tư đang theo dõi thị trường tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường ghi nhận tình trạng bị "treo" lệnh bán ở một số tài khoản vào đầu giờ chiều. Cùng lúc, nhiều công ty chứng khoán phát đi thông báo hoãn thanh toán chứng khoán. Nguyên nhân là do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chưa hoàn tất quy trình thanh toán chứng khoán ngày 27/2 với các giao dịch mua trước đó.

Cụ thể, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết đã được nhà đầu tư mua vào ngày 26/2; cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã được mua vào ngày 25/2, sẽ tạm thời chưa thể giao dịch trong phiên chiều nay như dự kiến ban đầu.

Trong giao dịch chứng khoán hiện nay, khi nhà đầu tư mua một sản phẩm nào đó, cần chờ một khoảng thời gian để được chuyển về tài khoản, gọi là chờ về "T+". Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm sẽ là T+2; còn trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết là T+1.

Ví dụ, nhà đầu tư mua cổ phiếu vào thứ Hai (T), phải đến khoảng trưa thứ Tư (T+2), cổ phiếu mới "về" tài khoản. Khi đó, nhà đầu tư mới có thể đặt lệnh bán. Trong thời gian chờ về, dù đã khớp lệnh mua và bị trừ tiền, nhà đầu tư vẫn không thể bán số cổ phiếu đó.

Tuy nhiên đến khoảng 14h30, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết hệ thống thanh toán đã hoạt động trở lại bình thường.

Tất Đạt