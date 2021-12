Chứng khoán tiếp tục giảm

VN-Index hôm nay giằng co quyết liệt, có lúc lên 1.480 điểm, sau đó đảo chiều và chốt phiên tại 1.475,5 điểm, nối dài mạch giảm phiên thứ hai liên tiếp.

VN-Index đảo chiều và lực cầu suy yếu đột ngột vào cuối phiên hôm qua, theo nhận định của một số công ty chứng khoán, là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang manh nha chốt lời. Hầu hết khuyến nghị nhà đầu tư nên chốt lời danh mục ngắn hạn, tiếp tục theo dõi và tìm kiếm cơ hội mới ở những cổ phiếu vốn hoá trung bình và chưa tăng mạnh. Thực tế, phiên giao dịch 15/12 đã chứng minh dự đoán này chính xác.

VN-Index xoay chiều liên tục do bên mua và bán giằng co quyết liệt, có lúc tăng 4 điểm để chạm mốc 1.480 điểm nhưng sau đó bị ấn mạnh xuống 1.469 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM thu hẹp dần biên độ trong những phút cuối phiên, đóng cửa tại 1.475,5 điểm. Mất chưa đến một điểm so với tham chiếu nhưng chỉ số lại nối dài mạch giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu tăng và giảm hôm nay lần lượt là 197 mã và 264 mã. MSN tích luỹ thêm 2,7% lên 161.000 đồng, kéo dài chuỗi đi lên phiên thứ ba và trở thành trụ đỡ đắc lực nhất của thị trường.

Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn FLC có trạng thái hưng phấn, đồng loạt chuyển từ giảm thành tăng trong phiên. ROS đóng cửa tại giá trần 10.050 đồng và không có bên bán, còn FLC tăng 3,2%, HAI tăng 5,4%, KLF tăng 6,6%.

Ở chiều ngược lại, VIC giảm 2,4% và là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Các mã vốn hoá lớn khác như BID, GVR, VPB xếp tiếp theo trong danh sách này.

Thanh khoản sàn TP HCM đạt 25.916 tỷ đồng, giảm khoảng 1.700 tỷ đồng so với hôm qua. Tiền tập trung nhiều nhất vào nhóm công nghiệp với gần 6.500 tỷ đồng được sang tay, tiếp đến là tài chính và bất động sản.

Tính theo cổ phiếu thì CII đứng đầu về giá trị giao dịch với hơn 1.000 tỷ đồng. Cổ phiếu này chạm trần 34.150 đồng trong phiên sáng nhưng sau đó chịu áp lực chốt lời nên đảo chiều, đóng cửa mất 0,9%. Bốn cổ phiếu còn lại trong danh sách những mã dẫn đầu về thanh khoản là VPB, SSI, ITA và GEX đều đóng cửa trong sắc đỏ, riêng ITA giảm sàn xuống 16.200 đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ tư. Khối ngoại hôm nay giải ngân gần 1.300 tỷ đồng để gom cổ phiếu, tập trung nhiều ở FPT, MWG, VHM trong khi bán ra khoảng 1.430 tỷ đồng.

Thiên Ngân