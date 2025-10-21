Chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm kỷ lục

Lực mua ròng cao nhất 3 năm qua từ nhà đầu tư nước ngoài giúp VN-Index hồi phục 27 điểm sau phiên giảm kỷ lục.

Sau phiên giảm hôm qua, nhiều công ty chứng khoán dự báo VN-Index tiếp tục lao dốc và có thể thủng mốc 1.600 điểm. Tuy nhiên, thực tế diễn ra ngược lại khi chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giao dịch phần lớn thời gian trong sắc xanh.

VN-Index đóng cửa tại 1.663 điểm, tăng 27 điểm so với tham chiếu, nhờ đó ngắt mạch giảm sâu hai phiên liên tiếp. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) tăng 45 điểm, lên gần 1.916 điểm.

Sàn TP HCM có hơn 210 cổ phiếu tăng, trong đó 11 mã chạm trần. Ngược lại, bên giảm có 133 mã.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, VIC lấy lại trạng thái hưng phấn với mức tăng 4,4%, lên 203.400 đồng. Cổ phiếu này đứng đầu danh sách đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung với gần 8 điểm. Ba mã khác liên quan đến Tập đoàn Vingroup gồm VHM, VRE và VPL cũng đóng cửa trong sắc xanh, dao động 0,8-2,7%.

Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng có mức độ hồi phục mạnh nhất. HDB tăng hết biên độ lên 32.350 đồng và chốt phiên trong trạng thái không có bên bán. SSB, OCB và LPB lần lượt đứng sau với mức tăng 3,2-6,6%. Một số mã trụ như CTG, BID, STB, VPB tăng khiêm tốn hơn, dao động 1-2%.

FPT đại diện cho đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ. Mã này tăng trần từ giữa phiên chiều, lên 93.000 đồng và khớp lệnh gần 20 triệu đơn vị.

Nhóm dầu khí cũng ghi nhận sắc xanh. PVD, BSR, PLX, POW và PVT đều chốt phiên trên tham chiếu 1-4%. GAS là mã duy nhất ngược dòng khi mất 1,8%, xuống 56.000 đồng.

Thị trường đi lên nhưng cổ phiếu bất động sản (trừ nhóm Vingroup) vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. NVL giảm hết biên độ 2 phiên liên tiếp, xuống 14.400 đồng. Các mã vốn hóa nhỏ như DXS, SCR, LDG, DXG, AGG, CII, PDR đều mất hơn 3,5%.

Thanh khoản sàn TP HCM đạt hơn 47.150 tỷ đồng, giảm khoảng 6.600 tỷ so với phiên đầu tuần. Trong số này, rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 25.000 tỷ đồng. Thị trường có 12 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ. SSI dẫn đầu bảng xếp hạng này với gần 3.100 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau là VIX, SHB và MSN.

Tín hiệu tích cực nhất sau phiên giảm kỷ lục là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 2.400 tỷ đồng, đánh dấu phiên gom hàng mạnh nhất trong gần 3 năm qua. Nhóm này giải ngân hơn 7.360 tỷ đồng, trong khi bán ra chưa đến 2.500 tỷ. Dòng tiền của khối ngoại tập trung chủ yếu vào các mã đầu ngành như SSI, HPG, SHB, FPT và VRE.

Phương Đông