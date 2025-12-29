Chứng khoán tăng vọt đầu tuần

Bốn cổ phiếu "họ" Vingroup lấy lại trạng thái hưng phấn, góp phần lớn giúp VN-Index tăng 25 điểm trong phiên đầu tuần.

Sau khi nhóm Vingroup thoát giá sàn trong phiên cuối tuần trước, nhiều nhóm phân tích kỳ vọng đà hồi phục sẽ tiếp diễn, nhờ đó chỉ số đại diện cho sàn TP HCM cắt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp.

Diễn biến phiên đầu tuần trùng khớp dự đoán này khi bốn cổ phiếu "họ" Vingroup đều tăng mạnh, giúp VN-Index duy trì sắc xanh suốt thời gian giao dịch. Chỉ số càng về cuối phiên càng nới rộng biên độ tăng, sau đó đóng cửa gần 1.755 điểm.

Nhóm Vingroup đóng góp tổng cộng 16 điểm cho phiên tăng đầu tuần. VIC tác động mạnh nhất đến chỉ số và tâm lý thị trường khi tăng 3% lên gần 160.000 đồng. VHM hôm nay chạm trần 117.700 đồng và dư mua hơn 300.000 cổ phiếu.

Đà hứng khởi lan rộng nên sắc xanh bao trùm sàn TP HCM. Số lượng cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu gần 190 mã, trong khi bên giảm chưa đến 130 mã. Rổ vốn hóa lớn có 19 mã tăng, gấp bốn lần cổ phiếu giảm.

Xét theo ngành, bất động sản khởi sắc nhất. Ngoài các mã liên quan đến Vingroup, nhóm này còn ghi nhận NVL tăng hết biên độ lên 14.150 đồng và đóng cửa trong tình trạng không có bên bán. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như NLG, AGG, QCG, HQC đều tăng hơn 1,5% so với tham chiếu.

Cổ phiếu dầu khí cũng tác động tích cực đến phiên tăng đầu tuần. GAS có thời điểm chạm trần 75.400 đồng, nhưng sau đó thu hẹp biên độ còn 6,5%. Các mã xếp sau trong nhóm này như PVD, OIL, BSR, PLX đều tích lũy 3-4%.

Trong khi đó, ngân hàng - nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường - có sự phân hóa mạnh. STB tăng gần 4% lên sát 60.000 đồng, bỏ xa mức tăng của LPB, ACB, TCB và CTG. Ở chiều ngược lại, EIB chịu áp lực xả hàng nên thị giá mất 1,2%. SHB, OCB, VAB, VPB và TPB đều chốt phiên dưới tham chiếu.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự khi bên tăng gồm VCK và TVB, còn nhóm giảm và giữ nguyên tham chiếu có hàng chục mã. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, TCX, VCI, VND cùng đóng cửa trong sắc đỏ.

Chỉ số cải thiện nhưng thanh khoản thị trường suy yếu đáng kể. Giá trị khớp lệnh hôm nay đạt hơn 22.000 tỷ đồng, giảm phân nửa so với phiên cuối tuần trước. Sàn TP HCM chỉ có hai mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, gồm STB (1.326 tỷ đồng) và VIC (1.053 tỷ đồng).

Tín hiệu bi quan tiếp theo là nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi xả hàng sang phiên thứ hai. Nhóm này giải ngân gần 2.500 tỷ đồng, nhưng bán ra hơn 2.600 tỷ đồng.

Theo nhận định của phần đông công ty chứng khoán, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, đan xen các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn. Việc này nhằm hấp thụ áp lực cung và tái tích lũy trước khi xác lập tín hiệu xu hướng rõ nét hơn. Rủi ro điều chỉnh cũng được nhiều đơn vị phân tích đề cập khi dự báo về diễn biến của chứng khoán trong tuần cuối năm. Kịch bản phổ biến là xu hướng chung vẫn chưa bị bẻ gãy, nhưng thị trường cần thêm thời gian để tìm được điểm cân bằng, trước khi tích lũy trở lại.

Công ty Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng ở những cổ phiếu xuất hiện lực cung mạnh. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi sức mạnh thị trường trong những phiên tới và tìm cơ hội giải ngân sau khi VN-Index cân bằng trở lại.

Phương Đông