Chứng khoán tăng trở lại

Với sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng, dầu khí và cổ phiếu Vingroup, chứng khoán trở lại sắc xanh khi VN-Index tăng hơn 13 điểm.

Ngay khi mở cửa, chứng khoán đã tăng hơn 10 điểm và giữ sắc xanh liên tục. Chỉ số của sàn HoSE nhìn chung dao động quanh vùng 1.750-1.760 điểm trong suốt cả ngày hôm nay.

Buổi sáng, thị trường có lúc cao hơn tham chiếu khoảng 26 điểm, với đà dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Ngành này có lực mua chủ động chiếm ưu thế và cũng ghi nhận xu hướng gom hàng từ khối ngoại.

Đến cuối buổi sáng, cổ phiếu dầu khí và phân bón cũng xuất hiện diễn biến trên. Dòng tiền ở hai nhóm này duy trì tốt sang buổi chiều, trở thành một trong những động lực hỗ trợ cho chỉ số chung. Trong đó, BSR chạm giá trần.

Nhờ hỗ trợ của các nhóm ngành này, VN-Index tăng hơn 13 điểm, đóng cửa ở 1.750 điểm.

Tuy nhiên, toàn sàn HoSE chỉ có 164 cổ phiếu tăng, không quá chênh lệch so với số lượng 144 cổ phiếu giảm. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường chưa cao.

Ngoài nhóm ngân hàng, dầu khí hay phân bón, chỉ số chung còn được hỗ trợ bởi VIC. Mã chứng khoán của Vingroup tăng 1,7% lên 151.700 đồng một đơn vị và đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index.

Thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản sàn HoSE hôm nay giảm hơn 4.200 tỷ, về còn gần 24.700 tỷ đồng. Trong buổi sáng, các lệnh mua chủ động chiếm ưu thế nhiều hơn. Thị trường dần cân bằng trở lại ở phiên chiều.

Điểm sáng là diễn biến của dòng tiền khối ngoại khi họ trở lại mua ròng khoảng 841 tỷ đồng, dứt chuỗi bán ròng 5 phiên liên tiếp trước đó. Lực cầu tập trung mạnh ở TCB, HPG, MBB và VNM.

Trong bản tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) dự báo nếu vùng 1.700-1.730 điểm được giữ vững trong 1-2 phiên, VN-Index nhiều khả năng sẽ tích lũy thêm trước khi hướng lên kiểm định lại 1.740-1.750 điểm, xa hơn là 1.780 điểm.

Theo đó, chiến lược được khuyến nghị là tiếp tục nắm giữ các vị thế đang có, hạn chế mua đuổi ở các nhịp hồi mạnh. Nhà đầu tư có thể ưu tiên canh mua ngắn hạn khi chỉ số rung lắc về vùng 1.700 điểm với các nhóm đang thu hút dòng tiền.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế đối với cổ phiếu đang trong đà tăng mạnh mẽ, bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng hoặc giải ngân từng phần ở những mã có sự gia tăng đáng chú ý ở thanh khoản mua chủ động và chưa tăng nhiều từ vùng hỗ trợ.

Tất Đạt